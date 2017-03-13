Депутат предложил поставить точку в спорах о захоронении Ленина

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев считает, что в год столетия революции должен быть окончательно решен вопрос о захоронении тела Владимира Ленина и демонтаже мавзолея на Красной площади. Соответствующий запрос парламентарий направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщает RT.

«Теперь мы живем в совершенно иной стране, но символы, мертвецы продолжают находиться в центре столицы», - отметил Сухарев. Он предложил похоронить «большевистских вождей» по православному обряду, добавив, что Церковь также уже высказала свое мнение по данному поводу.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) призвала удалить тело Ленина с главной площади страны.

В начале прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о захоронении Ленина следует решать аккуратно, избегая раскола в обществе.

