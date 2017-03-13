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Депутат предложил поставить точку в спорах о захоронении Ленина

18:00 13.03.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев считает, что в год столетия революции должен быть окончательно решен вопрос о захоронении тела Владимира Ленина и демонтаже мавзолея на Красной площади. Соответствующий запрос парламентарий направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщает RT.

«Теперь мы живем в совершенно иной стране, но символы, мертвецы продолжают находиться в центре столицы», - отметил Сухарев. Он предложил похоронить «большевистских вождей» по православному обряду, добавив, что Церковь также уже высказала свое мнение по данному поводу.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) призвала удалить тело Ленина с главной площади страны.

В начале прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о захоронении Ленина следует решать аккуратно, избегая раскола в обществе.
 

Темы: Россия, История СССР, История ХХ века, Праздничные дни и памятные даты в России, Государственная Дума РФ, Партия ЛДПР, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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13.03.2017, 23:35
Гость: НХ

Пока существуют люди, не способные к самостоятельному и логическому мышлению, готовые глядеть в рот демагогам и повторять сказанные ими слова, ЛДПР не потеряет своих избирателей. Вся надежда Жириновского и его "соколов" только на таких людей. Пользуясь их поддержкой они могут безбедно существовать. Но при этом они выполняют задачи, спущенные им олигархами, которые также материально поддерживают ЛДПР. Иначе откуда у этой партии на прошлых выборах был самый большой избирательный фонд.
13.03.2017, 23:28
Гость: Фрол.

Сергей Есенин - русский писатель.
\\\\\\\\\\\\\
Конечно, сам Ленин «с плеча может голов не рубил», но почему при его власти, по его воле и по его приказам, столько русских голов слетело с плеч?"
13.03.2017, 23:11
Гость: Низя, китайский туризм потеряем.

А РПЦЗ вообще нечего нос совать в чужие дела.
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