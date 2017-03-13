Уничтожение химоружия обошлось России в 330 млрд рублей

На реализацию программы ликвидации химического оружия Россия потратила более 330 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

Он пояснил, что в настоящее время на шести из семи объектов работы полностью завершены и идет уничтожение последствий ликвидации химоружия. После этого объекты, на которых ликвидировалось химоружие, могут быть предложены потенциальным инвесторам для дальнейшего использования.

Бабич рассказал в мире было накоплено около 70 тысяч тонн химического оружия. Из них на долю России приходилось 40 тысяч тонн. На втором месте по объему запасов – США (27 тысяч тонн).

Россия подписала конвенцию о запрещении химоружия в начале 1993 года. Реализация программы по уничтожению отравляющих веществ началась в декабре 2002 года.

