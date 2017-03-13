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Уничтожение химоружия обошлось России в 330 млрд рублей

23:49 13.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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На реализацию программы ликвидации химического оружия Россия потратила более 330 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

Он пояснил, что в настоящее время на шести из семи объектов работы полностью завершены и идет уничтожение последствий ликвидации химоружия. После этого объекты, на которых ликвидировалось химоружие, могут быть предложены потенциальным инвесторам для дальнейшего использования.

Бабич рассказал в мире было накоплено около 70 тысяч тонн химического оружия. Из них на долю России приходилось 40 тысяч тонн. На втором месте по объему запасов – США (27 тысяч тонн).

Россия подписала конвенцию о запрещении химоружия в начале 1993 года. Реализация программы по уничтожению отравляющих веществ началась в декабре 2002 года.
 

Темы: Россия, Вооружения в России
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Комментарии читателей
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14.03.2017, 01:45
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О,разоружаемся?
Значит,Киссингер прилетал.
14.03.2017, 00:21
kot

Это для лохов статья. Ведь с 330 миллиардов - либералы украли 300 млрд. Вот почему они все не работая ходят в дорогих костюмах на ток-шоу и дорогих машинах ездят.
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