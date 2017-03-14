В Госдуме назвали вбросом сообщение о российских военных в Египте

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал очередным вбросом информацию о том, что российские военные якобы находятся на авиабазе в Египте, передает РИА «Новости».

«Это, наверное, какой-то вброс, чтобы усилить напряженность. Мы последовательны в своих действиях, мы ни от кого ничего не скрываем, о своих шагах сообщаем и согласовываем действия с правительством тех государств, с которыми имеем какой-то контакт», — заявил Красов.



Он предположил, что поводом для «демонизации Москвы» стали успешные действия по борьбе с терроризмом в Сирии, «у них, наверное, даже какой-то конкурс проходит по этому поводу: кто больше грязи выльет на Россию».

«Хочется пожелать нашим западным коллегам прекратить искать след России везде, а то они сами прекрасное государство разрушили, но ничего не создали», — добавил он.

Ранее дипломатические источники Египта и США сообщили агентству Reuters о том, что якобы российский спецназ находится в районе населенного пункта Сиди-Баррани в Египте, примерно в 100 км от границы с Ливией.