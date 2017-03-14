Экипаж разбившегося в Сочи Ту-154 пытался посадить самолет на воду

Самолет Ту-154, потерпевший крушение в небе над Черным морем в декабре, находился в режиме контролируемого полета вплоть до столкновения с водой.

К такому выводу, как стало известно «Коммерсанту», пришли эксперты, исследовав записи «черных ящиков» разбившегося самолета и проведя компьютерное моделирование.

По словам источника издания, близкого к комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, эксперты установили, что самолет в течение десяти секунд — до самого столкновения с водой — снижался в так называемом контролируемом полете.

Эксперты предполагают, что командир экипажа Роман Волков, пилотировавший самолет, мог потерять ориентацию в пространстве.

Однако, подчеркнули собеседники издания, списать крушение самолета только на возможную ошибку пилота было бы неправильно. Причиной крушения, указали они, наверняка стал комплекс неблагоприятных факторов, в том числе усталость экипажа.

Из выводов экспертов, по данным источников «Ъ», следует, что самолет вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова. Причину столь странного поведения летчика сейчас ищут уже по административной линии.

Ранее Минобороны неоднократно отвергало версию крушения Ту-154 из-за ошибки экипажа. В частности представители оборонного ведомства указывали, что командир экипажа Роман Волков был опытным пилотом, имевшим около 4 тысяч часов налета.

Также после крушения выдвигались версии о технической неисправности самолета и о внешнем воздействии. Последнюю версию отвергали все причастные к расследованию авиакатастрофы Ту-154 официальные лица.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого, в числе прочих, находились артисты ансамбля имени Александрова, разбился над Черным морем по пути в Сирию.

Погибли все 92 человека, находившиеся на борту самолета, в том числе исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.