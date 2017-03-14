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Экипаж разбившегося в Сочи Ту-154 пытался посадить самолет на воду

11:38 14.03.2017
Фото с сайта informing.ru
Фото с сайта informing.ru
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Самолет Ту-154, потерпевший крушение в небе над Черным морем в декабре, находился в режиме контролируемого полета вплоть до столкновения с водой.

К такому выводу, как стало известно «Коммерсанту», пришли эксперты, исследовав записи «черных ящиков» разбившегося самолета и проведя компьютерное моделирование.

По словам источника издания, близкого к комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, эксперты установили, что самолет в течение десяти секунд — до самого столкновения с водой — снижался в так называемом контролируемом полете.

Эксперты предполагают, что командир экипажа Роман Волков, пилотировавший самолет, мог потерять ориентацию в пространстве.

Однако, подчеркнули собеседники издания, списать крушение самолета только на возможную ошибку пилота было бы неправильно. Причиной крушения, указали они, наверняка стал комплекс неблагоприятных факторов, в том числе усталость экипажа.

Из выводов экспертов, по данным источников «Ъ», следует, что самолет вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова. Причину столь странного поведения летчика сейчас ищут уже по административной линии.

Ранее Минобороны неоднократно отвергало версию крушения Ту-154 из-за ошибки экипажа. В частности представители оборонного ведомства указывали, что командир экипажа Роман Волков был опытным пилотом, имевшим около 4 тысяч часов налета.

Также после крушения выдвигались версии о технической неисправности самолета и о внешнем воздействии. Последнюю версию отвергали все причастные к расследованию авиакатастрофы Ту-154 официальные лица.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого, в числе прочих, находились артисты ансамбля имени Александрова, разбился над Черным морем по пути в Сирию.

Погибли все 92 человека, находившиеся на борту самолета, в том числе исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Темы: Россия, Сочи, Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки
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Комментарии читателей
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14.03.2017, 19:04
Гость: Почти верно.

Только, мил друг, хамишь человеку, летавшему с 68-го по 15-й годы включительно, освоившему и испытавшему около 100 типов, имеющему информацию по данной беде, несмотря на все там подписки о неразг.. и пр. Не первый он, кто так накололся, только, в предыдущих случаях спасала НЛ-10 по башке правака от штурмана, либо кулак в морду с матом от КВС тому же праваку. Человеку, понимаешь, свойственно ошибаться, несмотря на опыт и регалии. К примеру, съезди на Быковское кладбище - там сплошные Герои да Заслуженные, половина из которых прокололась на относительно простых вещах. Это, как не удивительно, нормально! Ненормально, когда должностные лица, дабы не попортить карьеру, сами врут и других заставляют делать то же!
14.03.2017, 18:46
Гость: Николай

В ту ночь чуть ранее в Сирию летел ещё один самолёт с артистами ансамбля. Очень интересно знать: сколько было пассажиров на этом. благополучно долетевшем, самолёте. В интернете я такой информации не нашёл. А очень интересно знать: могли ли все улететь на одном самолёте.
14.03.2017, 17:52
Гость: этот хвост был у кого надо хвост, с двигателями!

И если бы его оторвало взрывом, то нос самолёта тут же опустился бы долу, а не задрался вверх( как свидетельствовали очевидцы)-перетяжелённый, при распределении грузов и пассажиров, хвост и утащил в могилу "тушку" с людьми!
Это у "египетского" "Когалымавиа" после отрыва хвоста остальная часть самолёта ещё сделала "горку", так как движки располагались не в хвосте, как у "Ту-154", а на пилонах с нижней стороны крыла-вектор тяги совсем другой был.
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