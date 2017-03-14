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Борьбу с экстремизмом поручат Росгвардии

13:34 14.03.2017
Фото с сайта nvdaily.ru
Фото с сайта nvdaily.ru
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Росгвардии передадут в подчинение управления МВД по борьбе с экстремизмом и государственной защите. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Росбалт».

Новые управления позволят Росгвардии вести оперативно-розыскную деятельность, они также дополнительно займутся борьбой с терроризмом и лидерами преступных сообществ. Отмечается, что полномочия по розыску не были изначально прописаны в законе о Росгвардии.

Помимо этого, по данным «Росбалта», в МВД может смениться руководство бюро специальных технических мероприятий, которое занимается в том числе киберпреступностью. Источник агентства рассказал, что на ключевые должности в подобных управлениях всех ведомств решили назначить кадровых офицеров ФСБ.

Росгвардия была создана в апреле 2016 года в результате преобразования Внутренних войск МВД. Возглавил новую силовую структуру бывший начальник охраны президента Виктор Золотов.

При этом в указе «О федеральной службе войска национальной гвардии Российской Федерации» говорится, что Росгвардия в том числе должна заниматься «информационным противоборством». Командир подразделений ведомства в Алтайском крае говорил, что оно создавалось для борьбы с «пятой колонной».

Темы: Россия, Борьба с экстремизмом в России
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Комментарии читателей
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14.03.2017, 20:55
Гость: ПАрацельс

Главные создатели экстремизма - те кто дворцы строят по 10 миллиардов рублей и яхты своим жёнам-любовницам покупает за сотни миллионов долларов.
Если б не их безудержное воровство и хамское отношение к людям, то и не было бы никакого экстремизма.
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Нет социальному апартеиду в России!!
14.03.2017, 20:52
Гость: Парацельс

+100000!
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Правильно ставите вопрос!! В самую точку!!!
14.03.2017, 17:59
Гость: D.D.

Метафора, ясен хрен, - массой троллей отдельных смысловиков.
(перебить мем, ить, дуболомам сложновато будет - не тому учены на полигонах)
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