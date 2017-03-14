СМИ узнали имя кандидата на должность постпреда РФ при ООН
Основным кандидатом на должность постоянного представителя России при ООН является Александр Грушко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ряд источников в Госдуме.
«Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность», - цитирует агентство одного из собеседников. Остальные эту информацию подтвердили.
В Кремле же пока не определились, кто будет представлять интересы России во всемирной организации. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что к настоящему моменту никакого решения по данному вопросу не принято, передает ТАСС.
По сведениям СМИ, Грушко в 2005-2012 года занимал пост заместителя главы МИД, а до этого занимался вопросами безопасности и общеевропейского сотрудничества. С 2012 года и по настоящее время является постпредом России при НАТО.