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СМИ узнали имя кандидата на должность постпреда РФ при ООН

20:59 14.03.2017
Александр Грушко. Фото с сайта missiontonato.ru
Александр Грушко. Фото с сайта missiontonato.ru
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Основным кандидатом на должность постоянного представителя России при ООН является Александр Грушко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ряд источников в Госдуме.

«Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность», - цитирует агентство одного из собеседников. Остальные эту информацию подтвердили.

В Кремле же пока не определились, кто будет представлять интересы России во всемирной организации. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что к настоящему моменту никакого решения по данному вопросу не принято, передает ТАСС.

По сведениям СМИ, Грушко в 2005-2012 года занимал пост заместителя главы МИД, а до этого занимался вопросами безопасности и общеевропейского сотрудничества. С 2012 года и по настоящее время является постпредом России при НАТО.
 

Темы: Россия, Взаимоотношения церкви и государства в России, Государственная Дума РФ, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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15.03.2017, 02:39
анна оттуда

он долго висел в подвешенном состоянии и ничем не был занят после фактического разрыва с НАТО. Зарплату всё равно хорошую получал и ничем не отличился. Вот теперь и пристроили, этакого политкорректного....
14.03.2017, 23:20
Русский патриот

Только Жириновский или Стрелков может достойно защищать в ООН интересы России. Но троцкистская власть пошлет своего.
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