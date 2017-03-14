]]> ]]>
Главная В России Новости

Голодец: работающие россияне остаются бедными

15:35 14.03.2017
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
Материалы по теме:

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что россияне остаются бедными при наличии работы, назвав это уникальным явлением, передает ТАСС.

«Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные», — сказала она на социальном форуме в рамках Недели российского бизнеса.

Голодец уточнила, что в России «нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7,5 тыс. руб. (МРОТ)».

«Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться на несколько другом уровне. Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда», — подчеркнула вице-премьер.

Она также обратила внимание на то, что на уровне МРОТ работают 4,9 млн граждан страны.

«О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получается такие деньги», — заключила Голодец.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что российская экономика выходит на устойчивый рост.

Темы: Россия, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.03.2017, 21:12
Капиталъ ( К.Маркс)

Это называется эксплуатация наемного труда. Если бы изучали классиков , глупых вопросов не задавали бы. Там все разъяснено.
14.03.2017, 21:10
поступила команда подразнить людей

Одни прикольщики обещают переселить всех из хрущевок, другая повысить работающим минимальную подачку. А найдутся те кто им поверит. А пока реально всем пенсионерам уменьшили на 8,5 % базовую часть пенсии, работающим прекратили индексировать пенсию, подняли цены в ЖКХ на 600 рублей ( Москва 3-х комн.), бензин уже на 2 рубля с нового года, электроэнергию и продукты.
14.03.2017, 20:58
Парацельс - лозунги к демонстрации 1 мая

Нет социальному апартеиду в России!
Долой банду коррупционеров!
Да здравствует совесть!
Все комментарии (50)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.