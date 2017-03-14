МИД РФ потребовал от Киева обеспечить безопасность российских банков

Власти Украины обязаны обеспечить безопасность отделений российский банков на территории страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Regnum.

Министр подчеркнул, что на все инциденты с банками РФ украинские власти должны реагировать незамедлительно и при этом избегать политизации данного вопроса.

Лавров также добавил, что правоохранительные органы обязаны пресекать самосуд и действия, которые нарушают украинское законодательство, касающееся права собственности.

Ранее СМИ сообщили о том, что украинские националисты вывели из строя десятки банкоматов российских кредитных организаций, залив их монтажной пеной. Кроме того, они замуровали вход в отделение «дочки» Сбербанка в Киеве, а также не пускали сотрудников банка на работу.

Основанием для действий радикалов послужило то, что Сбербанк России объявил о начале обслуживания лиц с паспортами Донецкой и Луганской народных республик. Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал ввести в ответ санкции против Сбербанка и закрыть все его отделения на территории страны.

