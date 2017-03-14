]]> ]]>
Главная В России Новости

МИД РФ потребовал от Киева обеспечить безопасность российских банков

19:15 14.03.2017
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
Материалы по теме:

Власти Украины обязаны обеспечить безопасность отделений российский банков на территории страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Regnum.

Министр подчеркнул, что на все инциденты с банками РФ украинские власти должны реагировать незамедлительно и при этом избегать политизации данного вопроса.

Лавров также добавил, что правоохранительные органы обязаны пресекать самосуд и действия, которые нарушают украинское законодательство, касающееся права собственности.

Ранее СМИ сообщили о том, что украинские националисты вывели из строя десятки банкоматов российских кредитных организаций, залив их монтажной пеной. Кроме того, они замуровали вход в отделение «дочки» Сбербанка в Киеве, а также не пускали сотрудников банка на работу.

Основанием для действий радикалов послужило то, что Сбербанк России объявил о начале обслуживания лиц с паспортами Донецкой и Луганской народных республик. Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал ввести в ответ санкции против Сбербанка и закрыть все его отделения на территории страны.
 

Темы: Россия, Сергей Лавров, Украина, Отношения России и Украины, Банковское обслуживание населения в мире, Министерство иностранных дел РФ, Сбербанк
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.03.2017, 00:25
Гость: Антимонархист

Почему этот сбербанк не работает в Российском КРЫМУ???
14.03.2017, 22:15
Гость: fr

я не пойму.
Одни телепропагандисты кричат, что это чисто украинские банки, и что глупые хохлы уничтожают свои же украинские банки, среди которых, Сбербанк.
Лавров же кричит, оставьте в покое наши российские банки.
Кто врет?
Так чьи это банки?
Ведь странно, что и Лавров и телепропагандисты управляются из одного центра. А говорят разное.
14.03.2017, 20:32
Гость: Carlos

Глупости. Надо убирать российские банки из бандерштадта и вводить с бандерштадтом визовый режим.
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.