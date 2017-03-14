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Путин наградил Наину Ельцину орденом «Святой великомученицы Екатерины»‍

12:22 14.03.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Наины Ельциной. Соответствующее сообщение размещено на сайте Кремля.

За большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности Наине Ельциной будет вручен орден "Святой великомученицы Екатерины".

Во вторник, 14 марта, вдове первого президента России исполнилось 85 лет.

Накануне, 13 марта, «Дождь» сообщил, что российские власти «решили широко отметить 85-летие» Наины Ельциной. В частности, в Кремле по инициативе главы государства Владимира Путина пройдет прием. Кроме того, сообщал «Дождь», государственные каналы подготовили к юбилею несколько фильмов.

Орден Святой великомученицы Екатерины и специальный знак отличия «За благодеяние» были введены президентом России Дмитрием Медведевым в мае 2012 года. Тогда он заявил, что эти государственные награды предназначены гражданам России и иностранным гражданам, которые внесли «большой вклад в миротворческую, благотворительную, гуманитарную деятельность».

Орден Святой великомученицы Екатерины имеет знак и звезду, говорится в описании награды на сайте «Государственные награды России». Знак ордена представляет собой крест из серебра с позолотой с овальным медальоном в центре. Медальон покрыт светло-синей эмалью с выполненным финифтью образом святой великомученицы Екатерины. В центре серебряной восьмилучевой звезды ордена — круглый медальон, покрытый красной эмалью. В центре медальона — рельефное позолоченное полноцветное изображение Государственного герба России, вокруг — покрытая красной эмалью кайма. На кайме прямыми позолоченными буквами написан девиз ордена: «За милосердие».

Темы: Россия, Награды и премии в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.03.2017, 21:08
алекс

...а я ведь догадывался,как то не так они на посадку заходят,не по нашему...М-да-а-а-а-а!....Многоходовочка однако!Вот такая вот загогулина,панимааиишь!
14.03.2017, 20:42
Восстановят монархию, привезут кого надо из-за бугра,

сегодняшняя "аристократия" будет у них полы мыть и ручки целовать.
14.03.2017, 20:33
Бывшие товарищи играются в аристократию -

что будет, когда НАСТОЯЩИЕ хозяева вернутся!
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