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Путин одобрил включение югоосетинских подразделений в состав ВС РФ

18:43 14.03.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны провести переговоры с Южной Осетией о вхождении отдельных ее воинских подразделений в состав ВС РФ и подписать соответствующее соглашение от имени Москвы.

Речь идет о приеме граждан на военную службу по контракту в Вооруженные силы России направлении их для прохождения службы в российскую военную базу. При заключении такого контракта гражданин увольняется с военной службы в ВС Южной Осетии, и дальнейшее прохождение им военной службы осуществляется по законодательству РФ, сообщает ТАСС.

Соглашение является дополнением к Договору о союзничестве и интеграции, подписанном президентами России и Южной Осетии в марте 2015 года.

Некоторое время назад соглашение получило одобрение российского правительства.
 

Темы: Россия, Южная Осетия, Армия и обороноспособность России, Отношения России и Южной Осетии, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.03.2017, 02:09
Гость: Вопрос был": Где ЗАКАНЧИВАЕТСЯ граница России?"

Граница была, есть и будет.
15.03.2017, 02:07
Гость: ГДР теперь ФРГ.

))
15.03.2017, 01:46
Гость: Aci

Вот поэтому и сдерживают развитие России США. С жулики и нельзя по другому,только силой и санкциями.
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