Путин одобрил включение югоосетинских подразделений в состав ВС РФ

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны провести переговоры с Южной Осетией о вхождении отдельных ее воинских подразделений в состав ВС РФ и подписать соответствующее соглашение от имени Москвы.

Речь идет о приеме граждан на военную службу по контракту в Вооруженные силы России направлении их для прохождения службы в российскую военную базу. При заключении такого контракта гражданин увольняется с военной службы в ВС Южной Осетии, и дальнейшее прохождение им военной службы осуществляется по законодательству РФ, сообщает ТАСС.

Соглашение является дополнением к Договору о союзничестве и интеграции, подписанном президентами России и Южной Осетии в марте 2015 года.

Некоторое время назад соглашение получило одобрение российского правительства.

