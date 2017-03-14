]]> ]]>
Главная В России Новости

Более половины россиян считают судей взяточниками‍

10:35 14.03.2017
Фото с сайта e-pepper.ru
Фото с сайта e-pepper.ru
Материалы по теме:

56% россиян, участвовавших в опросе ФОМ, уверены, что большинство судей берут взятки.

При этом 43% считают, что выносимые судьями приговоры несправедливы. Положительно работу отечественной судебной системы оценивают только 32%, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Примеры справедливых приговоров по громким делам большинство участников опроса привести затруднились. Самым несправедливым респонденты назвали приговор по делу «Оборонсервиса».

Опрос проводился методом интервью 19 января 2017. Участвовали 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1 тыс. 500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.  

Темы: Россия, Судебная система в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.