Более половины россиян считают судей взяточниками‍

56% россиян, участвовавших в опросе ФОМ, уверены, что большинство судей берут взятки.

При этом 43% считают, что выносимые судьями приговоры несправедливы. Положительно работу отечественной судебной системы оценивают только 32%, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Примеры справедливых приговоров по громким делам большинство участников опроса привести затруднились. Самым несправедливым респонденты назвали приговор по делу «Оборонсервиса».

Опрос проводился методом интервью 19 января 2017. Участвовали 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1 тыс. 500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.