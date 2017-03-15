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СК возбудил дело о зарплате и премиях главы «Почты России»

09:34 15.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконном начислении зарплаты и вознаграждений главе «Почты России».

Дело, как сообщается на сайте СК, возбуждено в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Лаптева, говорится в сообщении, утверждала размеры оклада и годового вознаграждения Дмитрия Страшнова — гендиректора ФГУП «Почта России», подведомственного Минкомсвязи.

Страшнову, указывает Следственный комитет, была необоснованно выплачены не менее 46 миллионов рублей в виде зарплаты за 2014-1015 годы и не менее 82 миллионов рублей в виде вознаграждения за 2014 год.

Дмитрий Страшнов возглавляет «Почту России» с 2013 года. Ранее он был топ-менеджером российского филиала сотового оператора Tele2.
В ноябре 2016 года Генпрокуратура объявила, что в ходе проведенной проверки выяснилось, что Старшнову на посту главы «Почты России» были необоснованно выплачены более 95 миллионов рублей. Такая сумма, по данным надзорного ведомства, образовалось из-за неверно указанной в отчете «Почты России» прибыли за 2014 год. Этот показатель использовался для расчета вознаграждения Страшнову, которое утвердило Минкомсвязи.

Генпрокуратура, направляя материалы проверки в СК, призывала возбудить уголовное дело в отношении Страшнова по статье 201 УК (превышение должностных полномочий), а также по статье 293 УК (халатность) в отношении двух сотрудников Минкомсвязи.

СК, отмечает «Коммерсант», пока возбудил уголовное дело лишь в отношении Ирины Лаптевой, при этом увеличив предполагаемую сумму причиненного ущерба с 95 миллионов до 128 миллионов рублей.

В Минкомсвязи и «Почте России» какие-либо нарушения при выплате вознаграждений Страшнову отрицали. 

Темы: Расследования в России, «Почта России», Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
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Комментарии читателей
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15.03.2017, 14:38
Как можно

так бессовестно залезать в карман государства. Такого нет нигде в мире на госпредприятиях.
15.03.2017, 13:58
джон

Ни чего пишется слитно НИЧЕГО, умник
15.03.2017, 13:29
Россиянин

И что леха накинулся на димона? Деньги не его, усадьбы он не строил, и отвечать не ему.
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