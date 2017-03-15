Разные версии гибели Ту-154 под Сочи все больше противоречат друг другу

Экспертное сообщество взбудоражено новыми версиями причин гибели Ту-154 в Черном море в декабре

Авиаэкспертное сообщество во вторник было взбудоражено новой версией декабрьской катастрофы Ту-154 в Черном море, с которой выступила газета «Коммерсант». Главный военный прокурор Сергей Фридинский уже сообщил по этому поводу, что следователи к окончательным выводам еще не пришли. «Когда будут выводы, тогда поговорим», – лаконично заметил он по этому поводу, добавив: «То, что сегодня опубликовали – там, думаю, больше догадок».

Напомним, Ту-154 Минобороны упал в Черное море 25 декабря. Приоритетной версией называлась ошибка экипажа. По данным «Коммерсанта», техническая часть расследования уже завершена, и его вывод гласит: Ту-154 не падал, а сел на воду в контролируемом режиме – под управлением командира экипажа Романа Волкова. Вместо того, чтобы набирать высоту после взлета, Волков, по версии издания, напротив, перевел машину в режим посадки. Причиной названа дезориентация пилота, вероятно, вызванная сильным переутомлением.

Однако пожелавший остаться неизвестным эксперт газеты ВЗГЛЯД считает версию «Коммерсанта» информационным вбросом, который «эксперты в погонах» – скорее всего, высокопоставленные военные чины – запустили, чтобы свалить всю вину на экипаж.

Особенно изумляет его утверждение о том, что летчик в первые же секунды после взлета потерялся – где верх, где низ – из-за звезд, отражавшихся в морской воде. На самом же деле в Сочи утром 25 декабря стояла сплошная облачность, а если быть точным – +5 градусов, пасмурно, северо-западный ветер 3 м/с. Кроме того, источник считает, что Волков никак не мог не заметить, что он падает, поскольку, по данным системы объективного контроля (СОК), самолет «приземлился» с высоты 250 метров за 10 секунд, что означает вертикальную скорость 25 м/сек.

Собеседник полагает, что общественность кто-то пытается ввести в заблуждение, а причиной крушения стал технический сбой.

Кроме того, для знакомых с записями СОК экспертов уже очевидна плохая подготовка экипажа погибшего в Сочи лайнера: в переговорах в кабине не звучит ни одной команды, ни одного доклада, которые хоть приблизительно соответствовали бы типовой фразеологии и инструкции по взаимодействию экипажа. Впечатление «безбашенного» отношения к работе, сетуют эксперты.

Закрылки не виноваты

А вот президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации», заслуженный пилот СССР Олег Смирнов полностью доверяет версии «Коммерсанта». Он считает, что восстановление полета самолета по компьютерной 3D-модели отмело массу предположений, в том числе и о технической неисправности. «Были предложения по ошибкам экипажа при уборке закрылков. Это отметается, все работало нормально», – подчеркнул Смирнов. Он убежден, что экипаж действительно «потерял пространственную ориентировку со всеми вытекающими отсюда последствиями».

В то же время другой знакомый с ходом расследования источник сообщил, что СОК упавшего в Сочи лайнера зафиксировали данные, почти идентичные данным знаменитой «танцующей тушки» – такого же Ту-154, который едва не рухнул 29 апреля 2011 года возле подмосковного аэродрома Чкаловский.

Более того, как выяснил сразу после катастрофы телеканал «РЕН ТВ», в составе экипажа обоих самолетов оказался один и тот же пилот – штурман, подполковник Александр Петухов. Таким образом, речь идет о том же самом авиаполке, том же типе самолета и даже о том же самом пилоте. И не исключено, что одни и те же люди готовили самолет к вылету в обоих случаях.

Вторая «танцующая тушка»?

Как уже писала шесть лет назад «Комсомольская правда», в «танцующей тушке» автоматическая бортовая система управления (АБСУ) оказалась неисправна. После ремонта в ней оказались перепутаны провода, из-за чего самолет делал все наоборот. К примеру, когда пилот поворачивал направо, самолет поворачивал налево и так далее.

Смирнов в этой версии сомневается, и в значительной мере его сомнения понятны. Напомним, что из Москвы в Сочи самолет долетел нормально, а если бы у него наблюдались проблемы с «обратным управлением», то они проявились бы еще после первого взлета.

«Когда они заходили на посадку в Сочи, то эти «танцы» проявились бы. Никаких жалоб на «танцующий» самолет не было», – отметил эксперт.

«Если помните, тогда, в 2011-м, были перепутаны два разъема проводов – «крен» и «курс». То есть неправильно был присоединен АБСУ к бортовой сети питания, – рассказал по этому поводу председатель комиссии МАК по научно-техническому обеспечению расследования авиационных происшествий Виктор Трусов. – Аналогичный случай произошел 22 года назад в Китае – их летчик также не выключил рулевой агрегат Ра-56 системы АБСУ. Получалось, пилот задавал одно движение, а самолет летел в другую сторону. Тогда это закончилось катастрофой».

Напомним, что в катастрофе Ту-154 китайской авиакомпании China Northwest Airlines, произошедшей 6 июня 1994 года под городом Сиань (КНР), погибли 160 человек. Как сообщает ресурс Aviation-safety.net, согласно итогам расследования, накануне персонал аэропорта Сианя провел техническое обслуживание, в ходе которого ошибочно поменял местами канал руля направления и канал управления креном. В итоге из-за давления, возникшего после набора высоты при включении автопилота, возникли нарастающие колебания, которые попросту разрушили фюзеляж.

Трусов считает простым совпадением тот факт, что на борту «танцующей тушки» оказался тот же самый штурман Александр Петухов. «Во-первых, не штурман сажает самолет. Во-вторых, трагические совпадения бывают. Вот только что я общался с коллегами из Казахстана, где разбился вертолет, пилот которого незадолго до этого также попал в авиационное происшествие. Теперь, к сожалению, его тоже уже нет в живых. Так что не вижу никаких аналогий. В ближайшее время, думаю, будут опубликованы выводы, и все станет ясно», – полагает он.

Бортинженер «забыл включить подачу топлива»

Эксперт по гражданской авиации, директор программ международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Виктор Галенко тоже уверен, что у разбившегося под Сочи Ту-154 не было тех же проблем, что и у «танцующей тушки». Распределительные коробки с АБСУ могут обслуживаться только во время межремонтного интервала либо интервала осмотров, в Сочи же самолет просто заправили топливом.

«Среди источников, близких к расследованию, по-прежнему бытует версия об ошибке бортинженера, который не включил автоматическую подачу топлива, и самолет «взлетел» на расходном баке, из-за чего произошла остановка работы всех трех двигателей», – сказал Галенко газете ВЗГЛЯД. «Эта история задела честь мундира очень многих людей, поэтому военные будут отрицать все проблемы, связанные с человеческим фактором, пытаясь представить причиной трагедии техническую неполадку. Это всех устроило бы и объяснило гибель самолета, не поднимая острых вопросов с небольшим годовым налетом у пилотов», – отметил эксперт.

Галенко подчеркнул, что Ту-154 – очень сложный самолет, оборудованный большим количеством приборов и тумблеров, «переключение которых у экипажа должно проходить в автоматическом режиме, что происходит при хорошем навыке».

«Хороший навык возникает только при регулярных полетах. Самолеты таких воинских частей летают нерегулярно. У них налет 200 часов в год является нормой (в транспортной авиации ВВС налет небольшой, у них нет надобности летать с такой интенсивностью, как летает гражданская авиация)», – подытожил он.