К концу 2017 года единый номер 112 заработает в большинстве регионов РФ

В текущем году единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 будет введен в большинстве российский регионов. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков, передает ТАСС.

По его словам, уже в первом квартале текущего года номер 112 заработает на постоянной основе в Санкт-Петербурге, Астраханской и Новосибирской областях. «Эти субъекты выполняют рекомендации госкомиссии и планируют направление полного комплекта документов на получение номера 112 в постоянную эксплуатацию», - пояснил он.

Пучков добавил, что затягиваться процесс внедрения системы «112» ведомство не намерено. Субъекты, которые не успеют подключить к ней в текущем году, получат экстренный номер в 2018-2019 годах.

Система «112» позволяет в случае ЧП переадресовать звонок в полицию, скорую помощь, пожарную и газовую службы и тем самым сократить время реагирования на происшествие. В настоящее время система в полном объеме работает в 13 регионах.

