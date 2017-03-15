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К концу 2017 года единый номер 112 заработает в большинстве регионов РФ

18:45 15.03.2017
Владимир Пучков. Фото с сайта mchs.gov.ru
Владимир Пучков. Фото с сайта mchs.gov.ru
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В текущем году единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 будет введен в большинстве российский регионов. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков, передает ТАСС.

По его словам, уже в первом квартале текущего года номер 112 заработает на постоянной основе в Санкт-Петербурге, Астраханской и Новосибирской областях. «Эти субъекты выполняют рекомендации госкомиссии и планируют направление полного комплекта документов на получение номера 112 в постоянную эксплуатацию», - пояснил он.

Пучков добавил, что затягиваться процесс внедрения системы «112» ведомство не намерено. Субъекты, которые не успеют подключить к ней в текущем году, получат экстренный номер в 2018-2019 годах.

Система «112» позволяет в случае ЧП переадресовать звонок в полицию, скорую помощь, пожарную и газовую службы и тем самым сократить время реагирования на происшествие. В настоящее время система в полном объеме работает в 13 регионах.
 

Темы: Россия, Владимир Пучков, МЧС РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.03.2017, 23:56
раньше

Крымский заповедник имел юридический статус и финансирование государственной программы мониторинга природных процессов.
15.03.2017, 21:30
А как было раньше?

Крымский заповедник нормально жил при Украине?
15.03.2017, 19:54
Кому поможет система "112"?

Кому позвонить, чтобы спасти Крымский заповедник от разгрома? Денег на его функционирование не выделяют, юридический статус не дают. А за него партизаны жизни отдавали во время войны с фашистами.
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