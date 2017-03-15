Чудновец объявила о запуске правозащитного сайта

Бывшая воспитательница Евгения Чудновец намерена заниматься правозащитной деятельностью. С этой целью она запускает интернет-ресурс для помощи несправедливо обвиненным.

«Я хотела бы запустить медийный проект, сайт, куда мог бы обратиться каждый, кто оказался в похожей ситуации из-за несправедливых обвинений, привлечь к этому юристов, которые давали бы оценку происходящему, простых граждан, которые выступали бы в качестве присяжных заседателей и выносили свой общественный приговор», - цитирует ее ТАСС.

Чудновец пояснила, что обратиться на сайт сможет любой человек, оказавшийся фигурантом уголовного дела, но уверенный в собственной невиновности. При этом он должен осознавать, что его случай станет известен общественности.

Начинающая правозащитница заверила, что намерена помогать любым заявителям – и тем, кто пока еще находится на свободе, и уже отбывающим наказание.

Гражданский супруг Чудновец Андрей Мясников уточнил, что ресурс будет работать только с «ясно неправосудными делами». К рассмотрению жалоб пользователей будут подключаться юристы, а также некоторые депутаты.

По сведениям агентства, помочь Чудновец в реализации ее проекта намерена Общественная палата и организация «Офицеры России».

В конце прошлого года Чуновец была приговорена к шести месяцам колонии за публикацию в соцсети видеоролика, содержащего сцену издевательства над ребенком. Воспитательница утверждала, что сделала это с целью привлечь внимание общественности к инциденту. Дело вызвало широкий резонанс, что привело в итоге к отмене приговора.

