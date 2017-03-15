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Чудновец объявила о запуске правозащитного сайта

20:45 15.03.2017
Евгения Чудновец. Фото с сайта news2world.net
Евгения Чудновец. Фото с сайта news2world.net
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Бывшая воспитательница Евгения Чудновец намерена заниматься правозащитной деятельностью. С этой целью она запускает интернет-ресурс для помощи несправедливо обвиненным.

«Я хотела бы запустить медийный проект, сайт, куда мог бы обратиться каждый, кто оказался в похожей ситуации из-за несправедливых обвинений, привлечь к этому юристов, которые давали бы оценку происходящему, простых граждан, которые выступали бы в качестве присяжных заседателей и выносили свой общественный приговор», - цитирует ее ТАСС.

Чудновец пояснила, что обратиться на сайт сможет любой человек, оказавшийся фигурантом уголовного дела, но уверенный в собственной невиновности. При этом он должен осознавать, что его случай станет известен общественности.

Начинающая правозащитница заверила, что намерена помогать любым заявителям – и тем, кто пока еще находится на свободе, и уже отбывающим наказание.

Гражданский супруг Чудновец Андрей Мясников уточнил, что ресурс будет работать только с «ясно неправосудными делами». К рассмотрению жалоб пользователей будут подключаться юристы, а также некоторые депутаты.

По сведениям агентства, помочь Чудновец в реализации ее проекта намерена Общественная палата и организация «Офицеры России».

В конце прошлого года Чуновец была приговорена к шести месяцам колонии за публикацию в соцсети видеоролика, содержащего сцену издевательства над ребенком. Воспитательница утверждала, что сделала это с целью привлечь внимание общественности к инциденту. Дело вызвало широкий резонанс, что привело в итоге к отмене приговора.
 

Темы: Россия, Интернет-проекты, Общественно-политическая жизнь в России, Общественная палата РФ
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Комментарии читателей
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15.03.2017, 23:14
Гость: Я бы хотел перевести

стрелки в другую, в нашу сторону. Одно её участие говорит о том , что она очень легкомыслена, и поэтому ультразвуковой излучатель, который продаётся в любой аптеке, и который может напрочь испортить её характер и голос... увы
15.03.2017, 21:59
Гость: Поддерживаю

хотя не знаю кто такая Череповец, но ... Вы -нибудь обращались в так называемое общество Потребителей, первое, что вас там попросят- подождать, второе - обратиться по адресу, третье - а это не мы.
15.03.2017, 21:58
Гость: Пустое дело

На этом сайте все транзисторы перегорят от перегрузки.
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