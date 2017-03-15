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Глава Крыма предложил вернуть в Россию монархию

10:56 15.03.2017
Фото с сайта zampolit.com
Фото с сайта zampolit.com
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «России нужна монархия», и предложил добавить полномочий президенту страны.

«Пока есть внешний враг и необходима концентрация, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры», — сказал Аксенов в интервью на телеканале «Первый Крымский».

«Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, — это лишняя ситуация. Не демократия, как ее понимают нормальные люди, а вседозволенность, как многие трактуют режим демократии... Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — добавил Аксенов.

Выступление Аксенова прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил агентству «Интерфакс»: «Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое».

Темы: Россия, Крым, Президент России
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Комментарии читателей
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15.03.2017, 20:38
Гость: Евгений В

Клоунов в помощь Жириновскому в политике заметно прибавилось. Вся беда самой богатой и бедной России "дураки и дороги".
15.03.2017, 20:35
Гость: да-да

"Япония - конституционная монархия. Согласно действующей с 1947 г. конституции император является "символом государства и единства народа", его статус определяется волей всего народа, которому принадлежит суверенная власть"."- Япония после 1945 г не самостоятельное государтсво ,находится под оккупацией США котрые держат там несколько десятков тысяч солдат , аннексировав для них почти почти целиком один из островов .Организовав на нем свой непотопляемый авианосец .Вся государственность японии носит шутейный характер ,для внутреннего пользования не далеких обывателей, традиционного управления ими .Японская банковская система , практически все основные предприятия,научные центры находятся под плотным контролем американских инвесторов-захвативших эту страну.. Внешняя политика этой оккупированной США территории, также управляется из госдепа.
15.03.2017, 20:33
Гость: Алексий

Согласен с одной поправкой. Пока не устоялась ни одна монархическая династия. Сталин, Брежнев, Путин.... Кто следующий?
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