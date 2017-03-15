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В Пермской области возбуждено дело из-за рекламы с «голосом Путина»

19:45 15.03.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Пермскому краю приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Альянс-Инвест» из-за использования в рекламе «голоса Путина». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Управление ФАС провело предварительную проверку спорного ролика, в ходе которой эксперты пришли к выводу, что использование в нем голоса, сходного с голосом президента России создает впечатление, будто глава государства одобряет рекламируемую услугу. Отмечается также, что стилистика ролика напоминает новогоднее послание президента России.

В ведомстве считают, что компания нарушила законодательство о рекламе, поскольку ее ролик содержит ложные сведения о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении.

Первое заседание по делу должно пройти 23 марта.
 

Темы: Россия, Пермь, Реклама и медиабизнес в России, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС), Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.03.2017, 21:23
Гость: Щас

Лучше бы ФАС занялась коммунальщиками, почему платежи растут ежемесячно.
15.03.2017, 20:45
Гость: Неуж-то засудят?

Ждем-с!
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