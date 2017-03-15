В Пермской области возбуждено дело из-за рекламы с «голосом Путина»

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Пермскому краю приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Альянс-Инвест» из-за использования в рекламе «голоса Путина». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Управление ФАС провело предварительную проверку спорного ролика, в ходе которой эксперты пришли к выводу, что использование в нем голоса, сходного с голосом президента России создает впечатление, будто глава государства одобряет рекламируемую услугу. Отмечается также, что стилистика ролика напоминает новогоднее послание президента России.

В ведомстве считают, что компания нарушила законодательство о рекламе, поскольку ее ролик содержит ложные сведения о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении.

Первое заседание по делу должно пройти 23 марта.

