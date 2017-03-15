Авиакомпания «Победа» подаст в суд на волейболиста Кимерова

Авиакомпания «Победа» намерена подать в суд на игрока волейбольного клуба «Факел» Александра Кимерова из-за сцены, устроенной на борту самолета. Об этом сообщает «Интерфакс».

В компании пояснили, что спортсмен был снят с рейса Самара-Москва по причине агрессивного поведения, оскорблений в адрес экипажа и угроз «устроить шоу» во время полета.

Инцидент потребовал вмешательства полиции, а сам рейс был задержан почти на полчаса. «Победа» рассчитывает взыскать с волейболиста понесенные в связи с этим расходы.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на пресс-службу «Факела», что Кимеров был снят с рейса из-за высокого роста. В авиакомпании утверждают, что спортсмен приобрел билет на место без дополнительного пространства для ног, хотя имел возможность выбрать другое. В самолете он самовольно занял чужое место, а в ответ на многочисленные замечания экипажа устроил скандал.

Кимеров, в свою очередь, заявил, что после отказа стюардессы пересадить его на другое место, одна из пассажирок предложила ему поменяться местами. Однако бортпроводница потребовала от них вернуться на свои места. В «Факеле» сообщили, что судиться с «Победой» не хотят, но ожидают, что она извиниться перед игроком клуба.

