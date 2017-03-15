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Авиакомпания «Победа» подаст в суд на волейболиста Кимерова

20:00 15.03.2017
Фото с сайта slobojane.ru
Фото с сайта slobojane.ru
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Авиакомпания «Победа» намерена подать в суд на игрока волейбольного клуба «Факел» Александра Кимерова из-за сцены, устроенной на борту самолета. Об этом сообщает «Интерфакс».

В компании пояснили, что спортсмен был снят с рейса Самара-Москва по причине агрессивного поведения, оскорблений в адрес экипажа и угроз «устроить шоу» во время полета.

Инцидент потребовал вмешательства полиции, а сам рейс был задержан почти на полчаса. «Победа» рассчитывает взыскать с волейболиста понесенные в связи с этим расходы.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на пресс-службу «Факела», что Кимеров был снят с рейса из-за высокого роста. В авиакомпании утверждают, что спортсмен приобрел билет на место без дополнительного пространства для ног, хотя имел возможность выбрать другое. В самолете он самовольно занял чужое место, а в ответ на многочисленные замечания экипажа устроил скандал.

Кимеров, в свою очередь, заявил, что после отказа стюардессы пересадить его на другое место, одна из пассажирок предложила ему поменяться местами. Однако бортпроводница потребовала от них вернуться на свои места. В «Факеле» сообщили, что судиться с «Победой» не хотят, но ожидают, что она извиниться перед игроком клуба.
 

Темы: Россия, Авиасообщение в России, Волейбол в России и в мире, Российские авиакомпании
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Комментарии читателей
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16.03.2017, 00:32
Гость: атлант

ну что вы для стюардессы проход -сокральное место по нему может ходить только стюардесса и шопотом склонившесь над пассажирами предлагать перейти в бизнес класс за доплату наличкой
15.03.2017, 23:38
Гость: Сочувствую чуваку,

Но!
Если пассажир превышает определенные нормы по росту, а тем более по весу, он просто обязан платить за свой проезд (пролет, провоз) больше, чем обычные пассажиры.
Сколько раз я мучился в самолетах, когда рядом располагалась туша килограммов на 130.
За те же, что и я, деньги.
Покупай 2 билета и сиди на 2 сиденьях! Или худей.
15.03.2017, 22:03
Гость: JN

Права человека были нарушены, его оскорбили лишь потому, что у него ноги длинные. А у авиакомпаний сидения неправильные и менеджмент и стюардессы непрофессиональные! Дискриминировали человека и теперь врут внаглую, что он там им чего-то сказал. А сказал ли? А доказательства где? Нету доказательств. А факт дискриминации есть.
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