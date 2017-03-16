Жители Самарской области требуют отставки губернатора в десятый раз

Требование уволить Николая Меркушкина подписали более 12 тысяч человек

13 марта 2 тысячи жителей Самарской области в Тольятти, Новокуйбышевске и Жигулевске вышли на митинг за отставку губернатора Николая Меркушкина. Граждане выступают за возвращение отмененных в этом году льгот пенсионерам, инвалидам и ветеранам, а также против неграмотной политики главы областного правительства, приводящей в упадок отрасль ЖКХ.

В частности, жители региона обеспокоены ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В январе в Самаре плата за электроэнергию, потраченную на общедомовые нужды, увеличилась до 247,39 руб. В декабре 2016 года она составляла 30,93 руб.

За отопление в Самарской области придется платить больше с 1 июля. По предварительным подсчетам, рост тарифов на тепло на 4,3% превысит установленный федеральными властями порог увеличения стоимости ЖКУ. Митингующим это кажется неоправданным. Тем более что услуга оказывается в Самарской области с перебоями. 11 марта из-за аварии с еле теплыми батареями остались 80 домов в Самаре. 18 февраля из-за сбоя в электроснабжении тепловой сетевой компании теплоноситель не подавался в сотни квартир регионального центра. 6 февраля в Новокуйбышевске из-за коммунальной аварии без тепла остались более 8 тысяч жителей 277-ми домов.

По данным прокуратуры, в 2016 году после проверок в сфере ЖКХ было возбуждено 36 уголовных дел. Надзорное ведомство вынуждено пристально следить за местными управляющими компаниями, которые не исполняют свои обязательства перед собственниками жилья. В Тольятти были выявлены многочисленные нарушения при эксплуатации лифтов, в Безенчукском районе сразу несколько УК не чистили крыши от снега и наледи. Все это создавало угрозу жизни и здоровью граждан.

В Самарский региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ постоянно поступают жалобы на начисление платы за ЖКУ, некачественное предоставление услуг, законность взносов на капитальный ремонт.

Что касается капитального ремонта, вопросы граждан, куда уходят их деньги, справедливы. По информации федерального министерства строительства и ЖКХ, план капремонта в 2016 году в регионе был выполнен только на две трети. При этом Фонд капитального ремонта Самарской области уличили в фальсификации отчета о выполнении программы: в правительство РФ предоставляли более «оптимистичные» данные. Однако улучшение жилищных условий населения на бумаге не сделало дома граждан менее ветхими.

Ухудшения в Самарской области наблюдаются не только в отрасли ЖКХ. По совокупности заслуг, точнее, их отсутствия, губернатор Николай Меркушкин впал в немилость у местного населения. К концу февраля в рейтинге влияния глав субъектов он опустился с и без того невысокого 48-го места на 69-е.

С начала года в регионе прошло десять акций за его отставку. Следующий митинг запланирован на 19 марта, на этот раз он пройдет в региональном центре. Под адресованным в Москву требованием уволить главу областного правительства собрано более 12 тыс. подписей. Политологи полагают, что до конца года Николай Меркушкин сам уйдет в отставку из-за плохих результатов работы. Но жители Самарской области намерены ускорить это событие.