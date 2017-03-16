Народная облигация или заем для богатых?

Народный заем, инициированный Минфином, не выдерживает критики, считает эксперт

На днях мы обсуждали информацию о том, что Минфин планирует эмиссию облигаций Федерального займа на в 20 млрд рублей. Минимальная сумма покупки – 30 000 рублей. Займ уже назван «народным», однако вскоре появилась и критика данной инициативы. Соответственно, портал KM.RU решил продолжить тему, предоставив слово известному экономисту, экс-депутату Госдумы Дмитрию Ушакову

-Только мы рассказали о «народных облигациях», которыми Минфин нам будет морочить голову, так появились новации, которые лишь подтверждают наши предположения о том, как государство заботится обо всех гражданах, и как государство заботится об избранных гражданах.

В предыдущем обзоре мы рассказали о законопроекте № 46023-7, который выравнивает налогообложение доходности по депозитам и по «народным облигациям» - налог будет удерживаться только в случае превышения доходности в 15% годовых. Ко второму чтению Комитет государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал к принятию очень интересную поправку.

Дословно основной смысл поправки звучит так:

«В случае, если в налоговом периоде в отношении физического лица действовали меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации, то такое физическое лицо независимо от срока фактического нахождения в Российской Федерации может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом Российской Федерации, если в этом налоговом периоде такое физическое лицо являлось налоговым резидентом иностранного государства.».

Перевести смысл этой поправки на русский язык не так просто, однако я постараюсь. Согласно версии автора поправки - председателя Комитета А.М.Макарова - «…поправка в Налоговый кодекс должна помочь избежать двойного налогообложения тем гражданам, которые имеют компании или другое имущество в Европе, но из-за санкций вынуждены постоянно проживать в России.»

Однако всё гораздо хуже, чем можно предположить. Во-первых, поправка касается очень узкого круга лиц. Во-вторых, я не понимаю, если честно, почему этим лицам нужна какая-то налоговая поддержка?

На самом деле перевод этой поправки на русский язык будет обозначать следующее: физлица, которые были налоговыми резидентами иностранных государств и там платили налоги, попали под санкции, стали налоговыми резидентами России, и тут Макаров решает освободить их от НДФЛ.

Ну хорошо, предположим, они такие патриоты, и из-за своей позиции или в силу должности попали под европейские и американские санкции и не могут выезжать за рубеж. Но у меня вопрос: если эти лица «такие патриоты», что их даже в санкционные списки включили, какого (извините) чёрта они имеют недвижимость вне РФ и отправляют свои семьи жить за пределы РФ? Ну это просто какое-то лицемерие, если честно. Почему не в РФ?

А вот давайте всех россиян, лишенных из-за санкций возможности покупать нормальный европейский сыр и нормальную свежую европейскую рыбу и морепродукты, да и любые другие, многими любимые «санкционные продукты», освободим от НДФЛ! Они ведь де-факто тоже страдают! Почему надо что-то «компенсировать» тем, кто настолько неплохо обеспечен, что имел возможность купить себе недвижимость за пределами РФ и отправить туда жить свою семью (и даже самому, видимо, ранее проживать там)? Это что - самая нуждающаяся в налоговой поддержке категория людей?!

Извините, но это бред какой-то. Просто «компенсация за верность». Я других слов не нахожу.

