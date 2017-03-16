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В ГД внесен законопроект об амнистии в честь годовщины присоединения Крыма

11:36 16.03.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Группа депутатов от ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об амнистии в честь третьей годовщины присоединения Крыма к РФ, которая будет отмечаться 18 марта.

Документ зарегистрирован в Госдуме 16 марта. Текст законопроекта в думской базе данных на момент написания заметки опубликован не был.

Ранее авторы законопроекта сообщили ТАСС, что амнистию предлагается распространить на осужденных к лишению свободы за нетяжкие преступления сроком до пяти лет, несовершеннолетних, беременных и имеющих малолетних детей, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также инвалидов.

Глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил агентству, что законопроект ЛДПР будет рассмотрен, однако «пока к нему настороженное отношение».

«По одним и тем же статьям невозможно постоянно проводить амнистии, легче тогда либерализировать уголовное право», — пояснил Крашенинников.

Последняя на настоящий момент амнистия проводилась в России в 2015 году и была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках амнистии, по данным ФСИН, на свободу вышли около 225 тысяч человек.

Законопроект об амнистии к 70-летию Победы, принятый Госдумой, был внесен президентом РФ. Свои проекты амнистии тогда предлагали ЛДПР и «Справедливая Россия», но они были отклонены.

Объявление амнистии относится к исключительной компетенции Госдумы. Решение об амнистии вступает в силу через полгода после опубликования соответствующего постановления.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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16.03.2017, 15:27
Гость: федор

у нас амнистия и по поводу и без повода,а все для того чтобы своих на волю выпустить и отмазать тех кому грозит срок,например как это было с Васильевой и многими другими казнокрадами,а теперь и улюкашку спасать надо,сгнившая система,которую надо менять и чем быстрее тем лучше
16.03.2017, 15:15
Гость: Уже пошли статейки,

про то, какой захарченко хороший.
Но клипов еще не сняли!
16.03.2017, 15:14
Гость: Скорее, богоматери.

От Коммуны они открестились...
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