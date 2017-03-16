В МВД назвали средний размер взятки в России

Средний размер взятки в России в 2016 году вырос на 75% в годовом выражении и составил 328 тыс. руб. Об этом заявил в интервью газете «Коммерсантъ» начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

«[Средняя взятка составляет] 328 тыс. руб., это на 75% больше, чем было в 2015 году. Но часто незаконные вознаграждения намного крупнее», — сказал он.

Собеседник издания отметил, что ведомство недавно завело уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства — заместителя начальника тыла главкомата Внутренних войск МВД России, имя которого не раскрыл. По словам Курносенко, он подозревается в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки, общая стоимость которых составляет 2,6 млн руб. По данным полиции, их подозреваемый получил от директора коммерческой организации за заключение госконтрактов на строительство объектов МВД на сумму более 2 млрд руб., а также за содействие в сдаче и приеме выполненных работ.

Также начальник главка полиции подчеркнул, что за год количество выявленных ведомством крупных коррупционных преступлений выросло на 21%, ущерб от них в целом составил почти 43 млрд руб. По его словам, с каждым годом коррупционные схемы совершенствуются.

«Появляются новые методы конспирации, видоизменяются предмет взятки и способы ее передачи. Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее», — пояснил генерал полиции.

На вопрос корреспондента издания о работе ведомства после масштабных структурных преобразований, в частности после сокращения нескольких подразделений, Курносенко ответил, что на качестве раскрытия преступлений эти процессы не отразились. Он отметил, что в качестве приоритетных направлений полиция выделила финансово-кредитную систему, бюджетную сферу, потребительский рынок, ЖКХ, оборонно-промышленный, топливно-энергетический и агропромышленный комплексы.

Всего, подчеркнул генерал главка МВД, в 2016 году подразделения службы выявили 69 тыс. преступлений экономической направленности, размер материального ущерба по уже оконченным уголовным делам составил 298 млрд руб., что на 37% больше, чем годом ранее. Возмещение ущерба при этом было обеспечено на сумму более 108 млрд руб., то есть на 23% больше в годовом выражении.​

Ранее, 9 марта, глава МВД Владимир Колокольцев во время выступления на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что российская казна в 2016 году понесла ущерб от коррупционных преступлений в 19,3 млрд руб. Всего, по его словам, правоохранители зарегистрировали более 25 тыс. преступлений, наказания за них понесли 1300 должностных лиц. «Говорить о том, что нам удалось добиться кардинального изменения ситуации с коррупцией, пока рано. Проблема остается острой», — сказал глава МВД.