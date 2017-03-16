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Кремль отверг возможность сделки с США по Крыму в обмен на снятие санкций

14:01 16.03.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Ни о каких "сделках" с США по Крыму в обмен на снятие санкций с России не может быть и речи, заявляют в Кремле.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли Москва пойти с новой администрацией США на "сделку" по Крыму, в частности, согласиться на проведение повторного референдума (о воссоединении с Россией) в обмен на снятие санкций. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее в четверг глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе торжественного собрания в Симферополе, посвященного третьей годовщине Крымской весны объявил, что модель однополярного мира потерпела крах после возвращения Крыма в состав России.

В ходе избирательной кампании в ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявлял о готовности в случае своей победы рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России и об отмене антироссийских санкций. Республиканец подчеркивал, что если он станет главой государства, то отношения Вашингтона и Москвы улучшатся.

Полуостров Крым воссоединился с Россией по итогам народного голосования, состоявшегося 16 марта 2014 года. Киев отказывается признать результаты плебисцита. Москва подчеркивает, что процедура соответствовала нормам международного права. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Темы: Крым, Отношения России и США, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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16.03.2017, 17:39
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

И Сибири!
16.03.2017, 17:36
Русский

...какие "ближайшие 50-100 лет".?!! хохол, ты чё об красный трамвай стукнулся.
Твоя бывшая украина ...через несколько месяцев окончательно ёкнется .
А Россия тысячи лет как стояла, так и будет еще больше стоять вместе с нашим прекрасным Крымом.
16.03.2017, 17:29
Бтр

Был референдум , приглашали всех, кто желал приехал и наблюдал,зачем еще один? глухим две обедни не служат, это же не цирк.
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