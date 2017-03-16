Суд в Москве отказался арестовывать журналиста Баранчика по запросу Минска

Доргомиловский суд Москвы отказался выдавать санкцию на арест шеф-редактора ИА Regnum, гражданина Белоруссии Юрия Баранчика по запросу Минска. Об этом «Интерфаксу» рассказал главный редактор данного СМИ Модест Колеров.

По его словам, Баранчик в ближайшее время должен выйти на свободу. Колеров также добавил, что в настоящее время российская прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции журналиста. При этом он выразил надежду на то, что будет принято «законное и справедливое решение» и Баранчика не выдадут белорусским властям.

«Мы считаем, что нашего коллегу в Белоруссии преследуют по политическим основаниям, и его нельзя выдавать», - пояснил собеседник агентства.

На родине Баранчик заочно обвиняется в разжигании межнациональной розни и ему грозит тюремное заключение. Накануне он был задержан московскими полицейскими по запросу из Белоруссии. Журналист написал письмо на имя президента РФ Владимира Путина, попросив о предоставлении убежища в России.

