]]> ]]>
Главная В России Новости

Костин ответил на сообщения СМИ о его роли в аресте Улюкаева

13:04 16.03.2017
Фото с сайта uznayvse.ru
Фото с сайта uznayvse.ru
Материалы по теме:

Глава ВТБ Андрей Костин не захотел комментировать данные о том, что он сыграл роль в аресте бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, поскольку эту информацию предоставили СМИ неназванные источники.

«Если бы я был бы [президентом США Дональдом] Трампом, я бы сказал, что fake news делают только «помоечные СМИ», которые самые несчастные люди на земле. Но поскольку мне негоже повторять слова американского президента, то скажу следующее: я никогда не буду комментировать никакую информацию, основанную на неназванных источниках», — сказал Костин, отвечая на вопрос корреспондента РБК в кулуарах Недели российского бизнеса, которая сейчас проходит в Москве.

В этой связи он вспомнил журнал «Компания», в квартире заместителя главного редактора которого в ночь на 15 марта прошли обыски.

«Я не считаю необходимым и должным комментировать информацию, основанную на неназванных источниках. Думаю, эти источники используют в данном случае неблаговидно некие СМИ, поэтому не будет комментариев, потому что оно не стоит того. Если ты источник, называй, кто такой», — продолжил глава ВТБ.

Накануне телеканал «Дождь» со ссылкой на двух знакомых Улюкаева сообщил, что бывший министр передал просьбу о вознаграждении главе «Роснефти» Игорю Сечину через Костина.

«Якобы был разговор [между Улюкаевым и Костиным], что поскольку вы получили много, то обеспечьте поддержку. Ну, Андрей Леонидович [Костин] пошел к Игорю Ивановичу [Сечину]. Думаю, что в той или иной вариации это похоже на правду», — сказал один из собеседников телеканала.

Сам глава ВТБ передал «Дождю» через знакомого информацию, что это не так. Пресс-служба банка накануне отказалась от комментариев.

Федеральный источник и знакомый бывшего главы министерства в беседе с телеканалом сообщил, что «ВТБ Капитал» за организацию приватизации «Башнефти» получил из бюджета $30 млн. По их словам, Улюкаев был этим недоволен, поскольку считал, что инвестбанку не пришлось организовывать сделку.

Два собеседника сообщили, что свое недовольство Улюкаев выразил главе ВТБ и просил передать Сечину просьбу о премиях для сотрудников Минэкономразвития и Росимущества, которые были вовлечены в организацию приватизации «Башнефти».

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России, СМИ и журналистика, ВТБ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.03.2017, 15:47
а моё мнение

вам грустно, а мне смешно, может быть потому, что вы тоже посредничаете в подобных схемам, как указанные персонажи.
16.03.2017, 15:02
закон обязателен для всех!

Не мЕньшую сумму успевший спереть,
С Алексисом должен и Эндрю сидеть!
Проснется ли мысль в голове Вальдемара,
Что быть не должна избирательной кара?
16.03.2017, 14:37
Петр

Чиновникам страшно. А если Улюкаев как мебельшик снова всплывет? Никто не уверен в посадке взяточника.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.