Костин ответил на сообщения СМИ о его роли в аресте Улюкаева

Глава ВТБ Андрей Костин не захотел комментировать данные о том, что он сыграл роль в аресте бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, поскольку эту информацию предоставили СМИ неназванные источники.

«Если бы я был бы [президентом США Дональдом] Трампом, я бы сказал, что fake news делают только «помоечные СМИ», которые самые несчастные люди на земле. Но поскольку мне негоже повторять слова американского президента, то скажу следующее: я никогда не буду комментировать никакую информацию, основанную на неназванных источниках», — сказал Костин, отвечая на вопрос корреспондента РБК в кулуарах Недели российского бизнеса, которая сейчас проходит в Москве.

В этой связи он вспомнил журнал «Компания», в квартире заместителя главного редактора которого в ночь на 15 марта прошли обыски.

«Я не считаю необходимым и должным комментировать информацию, основанную на неназванных источниках. Думаю, эти источники используют в данном случае неблаговидно некие СМИ, поэтому не будет комментариев, потому что оно не стоит того. Если ты источник, называй, кто такой», — продолжил глава ВТБ.

Накануне телеканал «Дождь» со ссылкой на двух знакомых Улюкаева сообщил, что бывший министр передал просьбу о вознаграждении главе «Роснефти» Игорю Сечину через Костина.

«Якобы был разговор [между Улюкаевым и Костиным], что поскольку вы получили много, то обеспечьте поддержку. Ну, Андрей Леонидович [Костин] пошел к Игорю Ивановичу [Сечину]. Думаю, что в той или иной вариации это похоже на правду», — сказал один из собеседников телеканала.

Сам глава ВТБ передал «Дождю» через знакомого информацию, что это не так. Пресс-служба банка накануне отказалась от комментариев.

Федеральный источник и знакомый бывшего главы министерства в беседе с телеканалом сообщил, что «ВТБ Капитал» за организацию приватизации «Башнефти» получил из бюджета $30 млн. По их словам, Улюкаев был этим недоволен, поскольку считал, что инвестбанку не пришлось организовывать сделку.

Два собеседника сообщили, что свое недовольство Улюкаев выразил главе ВТБ и просил передать Сечину просьбу о премиях для сотрудников Минэкономразвития и Росимущества, которые были вовлечены в организацию приватизации «Башнефти».