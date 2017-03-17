Госдума ввела уголовную ответственность для хулиганов на транспорте

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, устанавливающий уголовную ответственности за хулиганство во всех видах общественного транспорта.

Согласно документу, дебоширам будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Если хулиганские действия были совершены группой лиц по предварительному сговору, то ее участники могут получить до семи лет лишения свободы. За противоправные деяния, совершенные на транспорте с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, предусматривается лишение свободы на срок до восьми лет, передает РИА новости.

Кроме того, документ вводит в УК РФ новую статью, которая устанавливает ответственность за хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуатации общественного транспорта. По ее действие будут подпадать «зацеперы», хулиганы, ослепляющие пилотов самолетов лазерными указками, и им подобные. Максимальное наказание для них составит два года лишения свободы.

