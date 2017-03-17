Поклонская: «Крымчане реализовали свое право на самоопределение»

«Завтра ровно три года со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это та дата, которую мы никогда не оставим в прошлом, та дата, которую мы будем праздновать ежегодно, та дата, которой мы будем гордиться и передавать эту гордость из поколения в поколение», – заявила Наталья Поклонская во время своей лекции для участников «Высшей студенческой школы парламентаризма».

Парламентарий рассказала о событиях Крымской весны 2014 года, о том, как проходил общекрымский референдум. «Референдум, проведенный в 2014 году, был проведен в соответствии с требованиями действующего законодательства как национального, так и международного, в соответствии с требованиями статьи первой устава ООН. Крымчане реализовали свое право на самоопределение. Это право невозможно забрать, нельзя сказать, что какой-то народ обладает этим правом, а другой – нет. Это неправильно, такого не бывает», – подчеркнула Наталья Поклонская.

Присутствовавшие на лекции студенты отметили, что многие из них хотят отправиться в Крым, но билеты стоят дорого. Они спросили, возможно ли сделать скидки для студентов.

«Я знаю, что коллеги из профильного комитета уже занимались данным вопросом и что какое-то решение было, какое – не отвечу. В понедельник затребую информацию, и будем думать с коллегами что делать», – ответила парламентарий.

Наталья Поклонская пожелала студентам всегда оставаться порядочными людьми и беречь Родину.

«Прежде всего, вы должны быть просто порядочными людьми и относиться с уважением к другим. Нужно беречь нашу Родину, нашу Россию, огромную и необъятную. В Крыму, когда мы слышали лозунги "Мы вместе!" с материковой России (от Владивостока до Калининграда)… Знаете, как это было приятно, это была необходимая фраза», – поделилась воспоминаниями Наталья Поклонская.

В рамках «Высшей студенческой школы парламентаризма» всего планируется проведение 25 лекций и практикумов (шесть из которых будут открытыми для всех, кто проходил собеседование). Для 200 студентов будут проходить закрытые встречи 3-4 раза в неделю: теория и практика на площадках, Совета Федерации РФ, Общественной палаты РФ, Московской городской Думы и вузов.