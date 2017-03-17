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Поклонская: «Крымчане реализовали свое право на самоопределение»

22:45 17.03.2017
Фото с сайта https://24smi.org
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«Завтра ровно три года со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это та дата, которую мы никогда не оставим в прошлом, та дата, которую мы будем праздновать ежегодно, та дата, которой мы будем гордиться и передавать эту гордость из поколения в поколение», – заявила Наталья Поклонская во время своей лекции для участников «Высшей студенческой школы парламентаризма».

Парламентарий рассказала о событиях Крымской весны 2014 года, о том, как проходил общекрымский референдум. «Референдум, проведенный в 2014 году, был проведен в соответствии с требованиями действующего законодательства как национального, так и международного, в соответствии с требованиями статьи первой устава ООН. Крымчане реализовали свое право на самоопределение. Это право невозможно забрать, нельзя сказать, что какой-то народ обладает этим правом, а другой – нет. Это неправильно, такого не бывает», – подчеркнула Наталья Поклонская.

Присутствовавшие на лекции студенты отметили, что многие из них хотят отправиться в Крым, но билеты стоят дорого. Они спросили, возможно ли сделать скидки для студентов.

«Я знаю, что коллеги из профильного комитета уже занимались данным вопросом и что какое-то решение было, какое – не отвечу. В понедельник затребую информацию, и будем думать с коллегами что делать», – ответила парламентарий. 

Наталья Поклонская пожелала студентам всегда оставаться порядочными людьми и беречь Родину.

«Прежде всего, вы должны быть просто порядочными людьми и относиться с уважением к другим. Нужно беречь нашу Родину, нашу Россию, огромную и необъятную. В Крыму, когда мы слышали лозунги "Мы вместе!" с материковой России (от Владивостока до Калининграда)… Знаете, как это было приятно, это была необходимая фраза», – поделилась воспоминаниями Наталья Поклонская.

В рамках «Высшей студенческой школы парламентаризма» всего планируется проведение 25 лекций и практикумов (шесть из которых будут открытыми для всех, кто проходил собеседование). Для 200 студентов будут проходить закрытые встречи 3-4 раза в неделю: теория и практика на площадках, Совета Федерации РФ, Общественной палаты РФ, Московской городской Думы и вузов.

Темы: Крым
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Комментарии читателей
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18.03.2017, 03:50
Упс

Наталья Поклонская - это молодая совесть России.
Да, многие скажут, что она слишком молода для работы в органах или в Думе. А я скажу, что дорогу осилит идущий. А молодым у нас везде - дорога. Только дороги разные. У одних - в будущее и к правде и совести, а других к власти, к баблу и жизни по понятиям воровской шоблы.
Если бы сегодня Наталья Поклонская заявила бы о желании стать президентом России - я бы не задумываясь отдал бы свой голос за нее.
Я верю в нее. Я верю в молодежь России, я верю в будущее нашей страны.
Я уверен оно - прекрасно! Эта молодая, красивая, русская, православная женщина не побоялась ни правого сектора с его отморозками, ни майдановских нациков из бендеровской шайки, ни парубиевски снайперов, ни всушников, ни угроз из спецслужб Украины. Она смело сделала свой выбор и выбрала свободу Крыма, его независимость от фашистской украинской хунты, и воссоединения с Россией, как и должно было быть.
Делай, что должно, а там будет , как будет. На все воля Божья.
Бог не в силе, а в правде. Правда - сильнее любой силы на Земле.
Это и есть стержень новых молодых русских государственников.
Именно они должны придти на смену коррупционерам олигархического, хазарского, современного продажного управления Россией.
18.03.2017, 02:33
Россиянин

А что же она не рассказала, как при ющенке сажала патриотов в тюрьмы?
17.03.2017, 23:30
Нат

Ну, Поклонская точно реализовала свое желание на определение в Думе.
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