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В Минобрнауки предложило ввести льготу для студенток-матерей

20:45 17.03.2017
Минобрнауки © KM.RU, Алексей Белкин
Минобрнауки © KM.RU, Алексей Белкин
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Минобрнауки выступило с инициативой о переводе студенток колледжей и вузов, родивших детей в период обучения, с платного отделения на бюджетное.

Ведомство подготовило проект соответствующего приказа и разместило в интернете для общественного обсуждения, сообщает «Интерфакс».

«Проектом приказа предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное, новой категорией: женщины, родившие ребенка в период обучения», - цитирует агентство пояснительную записку к проекту.

В министерстве уточнили, что льгота будет распространяться только студенток, не имеющих академических задолженностей и долгов по оплате за обучение.
 

Темы: Россия, Образование в России, Студенческая жизнь, Министерство образования и науки РФ
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17.03.2017, 21:24
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