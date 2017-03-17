В Минобрнауки предложило ввести льготу для студенток-матерей

Минобрнауки выступило с инициативой о переводе студенток колледжей и вузов, родивших детей в период обучения, с платного отделения на бюджетное.

Ведомство подготовило проект соответствующего приказа и разместило в интернете для общественного обсуждения, сообщает «Интерфакс».

«Проектом приказа предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное, новой категорией: женщины, родившие ребенка в период обучения», - цитирует агентство пояснительную записку к проекту.

В министерстве уточнили, что льгота будет распространяться только студенток, не имеющих академических задолженностей и долгов по оплате за обучение.

