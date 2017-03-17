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СМИ сообщили об отставке гендиректора «ГЛОНАСС»

03:00 17.03.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Андрей Недосеков ушел из компании по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. По сведениям «Известий», он может занять пост в правительстве Бурятии.

Временным главой компании назначен Андрей Жерегеля, которого издание называет человеком, близким к вице-премьеру Дмитрию Рогозину. Он исполняет обязанности гендиректора с 13 марта.

Сам Недосеков от комментариев отказался, сославшись на то, что находится «очень далеко за границей».

Издание отмечает, что с начала текущего года курирование работы системы ЭРА-ГЛОНАСС поручено коллегии Военно-промышленной комиссии во главе с Рогозиным. В связи с этим ожидались кадровые перестановки в руководстве АО «ГЛОНАСС».

Жерегелю называли возможным кандидатом на пост гендиректора, поскольку он работал под началом Рогозина в постпредстве России при НАТО. В АО «ГЛОНАСС» он работает с 2016 года.

В аппарате Рогозина, Минтрансе и «Роскосмосе» комментариев изданию получить не удалось.
 

Темы: Россия, Дмитрий Рогозин, Отставки и назначения в мире бизнеса
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.03.2017, 11:21
Гость: такс

Главное что Недосеков очень далеко за границей
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