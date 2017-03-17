Туалетные кабины EcoGR. Экологичные мобильные модули нового поколения

Проблема уличных туалетов продолжает оставаться актуальной во многих городах нашей страны. Устаревшие постройки советских времён уже не способны выполнять свои функции, а коммерческие комнаты гигиены отталкивают обычных граждан высокими ценами

Решить задачу организации удобных и недорогих отхожих мест в местах массового скопления людей помогает продукция компании ЭкоГрупп, которая уже завоевала признание авторитетных экспертов и обычных пользователей.

Речь идёт о мобильных туалетных кабинах EcoGR, представленных различной классностью и несколькими модификациями. Эти эргономичные надёжные конструкции соответствуют международным гигиеническим и эксплуатационным стандартам, что подтверждается соответствующими сертификатами. Изготовленные из ударопрочного устойчивого к воздействию ультрафиолета пластика модули усилены стальным каркасом. Вместительный цельнолитой бак объёмом 250 литров значительно увеличивает период обслуживания.

Такие прочные туалетные кабины легко собираются и разбираются с последующей транспортировкой на новое место. Внутреннее оборудование может включать в себя помимо стандартного стульчака и держателя для туалетной бумаги приспособление для мытья рук. Треугольная крыша из светопрозрачного пластика обеспечивает оптимальное естественное освещение. А с учётом того, что каждый такой модуль рассчитан, как минимум, на 10-15 лет активного использования, многократная окупаемость сделанных инвестиций очевидна.

Компания ЭкоГрупп с начала своей деятельности поставила во главу угла расширение передового опыта зарубежных предприятий собственными перспективными идеями. В результате классическая кабина была усилена путём замены алюминиевого профиля на стальной каркас. Светопрозрачная крыша – ещё одна интересная находка, позволяющая сэкономить на освещении. Пользователи обычных туалетных кабин знают, как неудобно и неприятно находится в замкнутом пространстве в потёмках. Благодаря простому, но эффективному конструкционному решению, мобильные туалеты EcoGR не страдают этим недостатком, предлагая пребывание в комфортной просторной кабине с хорошим естественным освещением.

Отдельно стоит отметить наличие встроенной системы вентиляции, препятствующей накоплению неприятных запахов. Климатическая стойкость – ещё один безусловный плюс этой востребованной разработки. Поэтому не удивительно, что спрос на туалетные кабины EcoGR растёт с каждым днём. Такой удобный простой в эксплуатации туалет будет уместен и в парке отдыха и на пляже и на дачном участке.

Одновременно с реализацией уличных туалетных и душевых кабин компания ЭкоГрупп предлагает аренду модулей собственного производства. Такое предложение позволяет коммунальным хозяйствам и коммерческим структурам заказывать временную установку мобильных туалетов в местах проведения различных мероприятий или на сезон. Как было отмечено выше, монтаж и демонтаж конструкций требует минимум времени и усилий. А установить такой облегчённый пластиковый модуль можно практически на любой поверхности.

Перспективность подобных предложений трудно переоценить – такие мобильные конструкции для гигиены способны радикально решать наболевшие проблемы больших и малых городов. Как известно, культура и внешний вид городских ландшафтов свидетельствует об уровне развития общества. Именно поэтому туалетные кабины EcoGR могут стать отправной точкой для повсеместного облагораживания и обустройства частных территорий и традиционных мест для отдыха.

По материалам EcoGR