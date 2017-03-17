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Минобороны РФ раскритиковало международные доклады по Сирии‍

10:38 17.03.2017
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что международные доклады о положении населения в Сирии больше вредят репутации организаций и СМИ, чем помогают ситуации в стране, передает РИА «Новости».

«Однотипные доклады о ситуации в Сирии, построенные на почерпнутых из соцсетей «свидетельствах» местных «активистов», скорее вредят репутации международных организаций и авторитетных СМИ, чем помогают решению гуманитарных проблем в Сирии», — сказал он.

Представитель Минобороны заявил, что телекомпаниям следовало бы не показывать такие сюжеты о гуманитарной ситуации в Алеппо, которые они демонстрируют в эфире, а отправлять свою прибыль от рекламы на помощь сирийцам. Тогда, по словам Конашенкова, в Алеппо «цвел бы сейчас город-сад».

14 марта Россия предложила сформировать комиссию для разработки новой сирийской конституции. При этом глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев особо подчеркнул, что Россия ни в коем случае не собирается навязывать кому-либо свою позицию по данному вопросу.

Темы: Сирия, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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17.03.2017, 18:50
КЕН

А ЭТО ВЫ ВСЕ ВОПРОСЫ К ВОВЕ ПУТИНУ... ОН ВЕДЬ СКАЗАЛ ДЕЛАЙТЕ ЧТО ХОТИТЕ А МЫ В ОТВЕТ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕ БУДЕМ...А ВОТ ПОПРОБУЙТЕ ТАК СДЕЛАТЬ В САМОЙ РОССИИ СРАЗУ НА ЗОНЕ БУДЕТЕ С КОНФИСКАТОМ.. ЧЕГО Ж ТОГДА ПЕНЯЕТЕ НА ЗЕРКАЛО ЕСЛИ У САМИХ РОЖА КРИВАЯ? А ЕСЛИ ВАМ ЭТО НЕ НРАВИТСЯ ТО ДЕЛАЙТЕ КАК США И ВАС ВЕСЬ МИР БУДЕТ УВАЖАТЬ...
17.03.2017, 10:49
Странно

Из текста "14 марта Россия предложила сформировать комиссию для разработки новой сирийской конституции." А когда США разрабатывали новую Конституцию для России, почему то речь не шла о формировании рабочей комиссии, всё делали сами никому ничего не доверили.
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