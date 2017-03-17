Минобороны РФ раскритиковало международные доклады по Сирии‍

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что международные доклады о положении населения в Сирии больше вредят репутации организаций и СМИ, чем помогают ситуации в стране, передает РИА «Новости».

«Однотипные доклады о ситуации в Сирии, построенные на почерпнутых из соцсетей «свидетельствах» местных «активистов», скорее вредят репутации международных организаций и авторитетных СМИ, чем помогают решению гуманитарных проблем в Сирии», — сказал он.

Представитель Минобороны заявил, что телекомпаниям следовало бы не показывать такие сюжеты о гуманитарной ситуации в Алеппо, которые они демонстрируют в эфире, а отправлять свою прибыль от рекламы на помощь сирийцам. Тогда, по словам Конашенкова, в Алеппо «цвел бы сейчас город-сад».

14 марта Россия предложила сформировать комиссию для разработки новой сирийской конституции. При этом глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев особо подчеркнул, что Россия ни в коем случае не собирается навязывать кому-либо свою позицию по данному вопросу.