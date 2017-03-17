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Сенатор предложил проверить французский фрегат на невидимость

18:00 17.03.2017
Владимир Джабаров. Фото с сайта council.gov.ru
Владимир Джабаров. Фото с сайта council.gov.ru
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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил устроить сопровождение французскому фрегату «Лафайет» в Черном море и тем самым проверить его на «невидимость».

По его мнению, присутствие кораблей европейских стран в Черном море преследует единственную цель – показать, что они существуют. Поэтому к заходу французского фрегата и других кораблей следует относиться спокойно.

«Наверное, надо вывести какие-то корабли, которые бы его сопровождали в нейтральных водах. То есть надо сделать то, что они делают с нашими кораблями», - сказал сенатор в интервью НСН. «И тогда мы проверим, насколько он невидимый», - добавил он.

Джабаров также подчеркнул, что России следует демонстрировать свое присутствие в Черном море, не поддаваясь при этом на провокации.

О заходе французского ракетного фрегата «Лафайет» в акваторию Черного моря стало известно накануне. Корабль отличается тем, что построен с применением технологии «стелс», затрудняющей обнаружение его радарами.
 

Темы: Россия, Чёрное море, Армии иностранных государств, Совет Федерации ФС РФ
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17.03.2017, 21:35
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Джабаров Владимир Михайлович – биография
Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. родился 29 сентября 1952 г.; в 1974 году получил диплом Самаркандского государственного архитектурно-строительного института, в 1978 г. окончил Аспирантуру Ташкентского политехнического института, в 1982 окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ СССР им.Ф.Э.Дзержинского; долгое время служил в КГБ, после распада СССР - в ФСБ РФ
17.03.2017, 20:49
мик

Почему нет и ЭПР узнать можно в разных ракурсах.
17.03.2017, 20:45
Викторс

В интернете он не заметен
Типа как самолет который забыл зарегистрироваться
А так он не невидимый для сми ???
Я не очень адекватный - из за возрста но что то здесь связано не с возрасом
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