Сенатор предложил проверить французский фрегат на невидимость

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил устроить сопровождение французскому фрегату «Лафайет» в Черном море и тем самым проверить его на «невидимость».

По его мнению, присутствие кораблей европейских стран в Черном море преследует единственную цель – показать, что они существуют. Поэтому к заходу французского фрегата и других кораблей следует относиться спокойно.

«Наверное, надо вывести какие-то корабли, которые бы его сопровождали в нейтральных водах. То есть надо сделать то, что они делают с нашими кораблями», - сказал сенатор в интервью НСН. «И тогда мы проверим, насколько он невидимый», - добавил он.

Джабаров также подчеркнул, что России следует демонстрировать свое присутствие в Черном море, не поддаваясь при этом на провокации.

О заходе французского ракетного фрегата «Лафайет» в акваторию Черного моря стало известно накануне. Корабль отличается тем, что построен с применением технологии «стелс», затрудняющей обнаружение его радарами.

