Жириновский объяснил свое обещание вешать оппонентов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что его эмоциональное выступление на прошлом пленарном заседании Госдумы имело отношение к преступникам, а не к коллегам-депутатам. Его слова в пятницу, 17 марта, передает агентство городских новостей «Москва».

«В среду (15 марта) я выступал с трибуны (Госдумы) и, видимо, неправильно некоторые товарищи поняли мою последнюю фразу насчет мер наказания — расстрелы, повешения. Я говорил о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции, это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? Да я вас вообще в лицо не знаю многих, к вам (депутатам) это никакого отношения не имеет», — заявил Жириновский.

При этом депутат сравнил свое выступление с выступлением актера в театре.

«Артисты обращаются со сцены с гневными словам. Это что, по отношению к зрителям, сидящим в зале? Это к власти, к законам, к ситуации в стране», — пояснил он.

По словам Жириновского, он никогда себе «не позволяет какие-то особые высказывания даже в отношении действительно преступного мира».

«А депутатский корпус не имеет отношения <...> Это фигура речи. Я к стране обращаюсь. Вы меня и так слышите сотни раз. Когда я здесь говорю, я думаю о том, чтобы нас услышали миллионы», — цитирует Жириновского ФАН.

15 марта Жириновский вывел из зала всех представителей фракции либерал-демократов после того, как вице-спикер парламента Сергей Неверов призвал комиссию по этике изучить его высказывания. В частности, лидер ЛДПР заявил, что на кандидатов от его партии в Московской области в ходе избирательной кампании оказывалось давление, после чего пообещал, что «въедет в Кремль» в качестве президента и будет «расстреливать и вешать» оппонентов.