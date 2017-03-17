]]> ]]>
Главная В России Новости

Жириновский объяснил свое обещание вешать оппонентов

14:20 17.03.2017
Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что его эмоциональное выступление на прошлом пленарном заседании Госдумы имело отношение к преступникам, а не к коллегам-депутатам. Его слова в пятницу, 17 марта, передает агентство городских новостей «Москва».

«В среду (15 марта) я выступал с трибуны (Госдумы) и, видимо, неправильно некоторые товарищи поняли мою последнюю фразу насчет мер наказания — расстрелы, повешения. Я говорил о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции, это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? Да я вас вообще в лицо не знаю многих, к вам (депутатам) это никакого отношения не имеет», — заявил Жириновский.

При этом депутат сравнил свое выступление с выступлением актера в театре.

«Артисты обращаются со сцены с гневными словам. Это что, по отношению к зрителям, сидящим в зале? Это к власти, к законам, к ситуации в стране», — пояснил он.

По словам Жириновского, он никогда себе «не позволяет какие-то особые высказывания даже в отношении действительно преступного мира».

«А депутатский корпус не имеет отношения <...> Это фигура речи. Я к стране обращаюсь. Вы меня и так слышите сотни раз. Когда я здесь говорю, я думаю о том, чтобы нас услышали миллионы», — цитирует Жириновского ФАН.

15 марта Жириновский вывел из зала всех представителей фракции либерал-демократов после того, как вице-спикер парламента Сергей Неверов призвал комиссию по этике изучить его высказывания. В частности, лидер ЛДПР заявил, что на кандидатов от его партии в Московской области в ходе избирательной кампании оказывалось давление, после чего пообещал, что «въедет в Кремль» в качестве президента и будет «расстреливать и вешать» оппонентов.

Темы: Государственная Дума РФ, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.03.2017, 22:34
Гость: На воре шапка горит

Не понимаю, что некоторые взбеленились ? С трибуны Жириновский говорил о преступниках и преступлениях на выборах в Рузском районе МО. Эка невидаль, о них с утра до вечера по ТV только и говорят. Если человек не чувствует за собой вины и не считает себя преступником , он пропустит мимо ушей, или примет к сведению. Это же не про него ! Что она выскочила то, эта Пушкина ? Никто не посчитал себя преступником в зале, одна она приняла на свой счет. Видимо она как подруга жены губернатора Московской области в курсе происходившего на выборах в Московской области. Иначе как объяснить ее грубый окрик из зала.
17.03.2017, 22:10
Гость: ----

Наивные дошколята... "клоун" отыграл свой номер для инфошумихи отвлечения внимания от принятия ГД закона Роттенберга 2.0., что и произошло, отлично между прочим, как по нотам.
У Жириновского все серьезно и по взрослому, это нас в общей массе разводят и делают лохами.
Глубже смотреть надо на суть явлений, за этой шумихой.
17.03.2017, 22:07
Гость: Валенку умомнепробиваемому

Ты, валенок.Он и его фракция поддержала российских олигархов,обеспечивая им намывку капитала от налогов за счет народа.
Все комментарии (35)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.