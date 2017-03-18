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МИД РФ подарил крымчанам песню в годовщину воссоединения с Россией

10:55 18.03.2017
© KM.RU, Евгений Биятов
© KM.RU, Евгений Биятов

МИД РФ поздравил крымчан с трехлетием воссоединения Крыма с Россией, подарив им песню, написанную сотрудником министерства, сообщает "Интерфакс".

"Сегодня, 18 марта 2017 года в честь трёхлетия воссоединения Крыма с Россией коллектив Министерства иностранных дел дарит крымчанам песню, написанную сотрудником Департамента информации и печати Василием Харитоновым - "Севастополь - знамя" в исполнении Владимира Куклина", - написала на своей странице в фейсбуке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Каждое слово и аккорд песни, отметила Захарова, "несут заряд той фантастической атмосферы великого свершения, которую мы переживали вместе с вами в марте 2014 года".

Она поблагодарила крымчан за то, что они "верили в Россию даже тогда, когда мы, россияне, этой веры почти не имели", и за то, что "не предали нашу с вами страну, нашу с вами историю".

Василий Харитонов - сын Владимира Харитонова, автора слов песни "День Победы".

Темы: Россия, Крым, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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18.03.2017, 20:37
Гость: Крымчанам

Намажьте эту песню на хлеб и сожрите,а денег нет,вы там держитесь,скоро мост построят.
18.03.2017, 20:23
Гость: ВВВ

Хорошо сбацали - на УРА в любом кабаке пойдёт. А после третьего стакана ещё и "полотёры" подпевать начнут!
АВминь!
18.03.2017, 20:10
Гость: Деньги

кому: каждому, сколько или властным структурам - на какие дела?
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