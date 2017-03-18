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Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» обнаружен мертвым в СИЗО

12:28 18.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Бывший исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов, арестованный по обвинию в многомиллионном мошенничестве, обнаружен в субботу, 18 марта, мертвым в камере следственного изолятора. Эту информацию «Ленте.ру» подтвердила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

«Тело мужчины 1965 года рождения обнаружено сегодня утром в одной из камер СИЗО-5 на Выборгской улице. На теле обнаружены признаки насильственной смерти в виде двух колото-резанных ранений в области сердца. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — заявила Иванова. По ее словам, по данному факту начата доследственная проверка.

Источник в Следственном комитете сообщил, что Евдокимов, возможно, сам нанес себе смертельные ранения. Эта информация проверяется. Уточняется, что погибший находился в камере не один.

Исполнительный директор «Роскосмоса» Владимир Евдокимов и бывший директор ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золин были арестованы в Москве в декабре 2016 года. Им было предъявлено обвинение в хищении 200 миллионов рублей путем мошенничества.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Происшествия, Роскосмос
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Комментарии читателей
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18.03.2017, 22:22
Гость: Ха

Не то разговорился не то домолчался. Был бы нужен сидел бы в Лефортово.
18.03.2017, 20:31
Гость: Сергей

В сети в блогах одно время писали, что в Роскосмосе были гигантские хищения и безграничное наглое мошенничество, покрывающее расхитителей. Мошенничество вплоть до пусков ракет, которые заведомо предназначались к аварии, чтоб снять деньги со страховщиков и списать якобы израсходованные средства. И выходило, что такие дела не могут делаться без ведома очень высокого начальства.
Теперь похоже, что это был не пустой треп блогеров. А проводимое сейчас расследование задевает таких высокопоставленных лиц, которые могут достать даже в СИЗО свидетеля, пошедшего на сделку со следствием.
Ведь по отзывам других сидельцев такого же уровня о том, как они сами сидели, менеджера Роскосмоса никак не должны были поместить в одной камере с такими уголовниками, которые способны на мокрое. Однако ж поместили, и нож нашелся у кого-то. Значит кому-то очень нужно было заткнуть рот менеджеру.
18.03.2017, 20:25
Гость: ВВВ

А что удивляться? На его месте мог быть каждый из вас.
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