Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» обнаружен мертвым в СИЗО

Бывший исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов, арестованный по обвинию в многомиллионном мошенничестве, обнаружен в субботу, 18 марта, мертвым в камере следственного изолятора. Эту информацию «Ленте.ру» подтвердила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

«Тело мужчины 1965 года рождения обнаружено сегодня утром в одной из камер СИЗО-5 на Выборгской улице. На теле обнаружены признаки насильственной смерти в виде двух колото-резанных ранений в области сердца. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — заявила Иванова. По ее словам, по данному факту начата доследственная проверка.

Источник в Следственном комитете сообщил, что Евдокимов, возможно, сам нанес себе смертельные ранения. Эта информация проверяется. Уточняется, что погибший находился в камере не один.

Исполнительный директор «Роскосмоса» Владимир Евдокимов и бывший директор ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золин были арестованы в Москве в декабре 2016 года. Им было предъявлено обвинение в хищении 200 миллионов рублей путем мошенничества.