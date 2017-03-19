Кадыров назвал решение суда ЕС по хиджабам «скрытой войной с религиями»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение высшей судебной инстанция Евросоюза о праве компаний запрещать своим сотрудникам носить во время работы предметы одежды или иные аксессуары, свидетельствующие об их религиозной и политической принадлежности.

«Несколько дней назад Европейский суд юстиции принял позорное постановление, позволяющее работодателям запрещать сотрудникам ношение хиджабов и иных предметов одежды, указывающих на принадлежность человека к какой-то религии. Фактически речь идет о скрытой войне, объявленной религиям», — цитирует РБК сообщение Кадырова, которое он оставил в своем аккаунте в соцсети.

Чеченский лидер выразил уверенность, что попытки Европейского суда через «ограничения религиозных свобод» добиться отказа среди молодежи «исповедовать религию», потерпят неудачу. «Я уверен, что мусульмане Европы скажут решительное «Нет!» попыткам наложить полный запрет на их религиозные права! Если никогда и не носили хиджабы, теперь будут ​появляться в них на работе, в университете, обществе», — пишет Кадыров.

На этой неделе Европейский суд признал право компаний запрещать своим сотрудникам носить во время работы предметы одежды или иные аксессуары, свидетельствующие об их религиозной и политической принадлежности. В решении, опубликованном на сайте суда, указывается, что такое требование не является прямой дискриминацией в том случае, если оно прописано во внутренних правилах компании.

Если же требование «одеваться нейтрально» не прописано внутренним регламентом, то решение уволить сотрудника за то, что он носит религиозную одежду или аксессуары, а также за то, что этого требуют клиенты компании, не является законным и может рассматриваться как дискриминация.