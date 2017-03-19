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Явлинский рассказал о своей предвыборной программе

22:29 19.03.2017
Григорий Явлинский. Фото с личной страницы в Facebook
Григорий Явлинский. Фото с личной страницы в Facebook
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Председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский пообещал обеспечить россиян землей, домами и дорогами в случае своей победы на президентских выборах в 2018 году.

«Начнем с программы «Земля-дома-дороги», дадим людям землю. Если говорить о том проекте, который у меня разработан, это примерно от 30 до 60 соток земли каждому бесплатно», - цитирует Явлинского «Интерфакс».

Согласно его программе, государство будет обязано построить дороги, создать инфраструктуру и проложить коммуникации, необходимые для индивидуального строительства. Это позволит гражданам значительно удешевить возведение собственных домов.

Явлинский пояснил, что программа рассчитана на семь лет. Она послужит стимулом для экономики, привлечет значительные инвестиции, обеспечит работой до пяти миллионов человек, а жильем – 15 миллионов семей.

Решение о выдвижении Явлинского в качестве кандидата в президенты партия «Яблоко» приняла в феврале прошлого года.
  

Темы: Россия, Выборы в органы власти в России, Общественно-политическая жизнь в России
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Комментарии читателей
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20.03.2017, 02:00
Гость: Прохожий

Земля - крестьянам, фабрики - рабочим, мир - народам...
Где то мы это уже слышали...
20.03.2017, 01:47
Гость: Егорка

особенно мне понравилось в программе вопрос по Крыму, а о Курилах,так это вообще великая тайна. Их в двери, а они лезут в окно.
20.03.2017, 01:09
Гость: Два

попеременно сменяющих друг друга королевича с их личными фондами на десятки миллиардов вам милее? "Не будет ничего удивительного" если после них страна будет в инвалидной коляске?
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