Явлинский рассказал о своей предвыборной программе

Председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский пообещал обеспечить россиян землей, домами и дорогами в случае своей победы на президентских выборах в 2018 году.

«Начнем с программы «Земля-дома-дороги», дадим людям землю. Если говорить о том проекте, который у меня разработан, это примерно от 30 до 60 соток земли каждому бесплатно», - цитирует Явлинского «Интерфакс».

Согласно его программе, государство будет обязано построить дороги, создать инфраструктуру и проложить коммуникации, необходимые для индивидуального строительства. Это позволит гражданам значительно удешевить возведение собственных домов.

Явлинский пояснил, что программа рассчитана на семь лет. Она послужит стимулом для экономики, привлечет значительные инвестиции, обеспечит работой до пяти миллионов человек, а жильем – 15 миллионов семей.

Решение о выдвижении Явлинского в качестве кандидата в президенты партия «Яблоко» приняла в феврале прошлого года.

