«Трудовая миграция в Россию: что ждет нашу страну в будущем»

Согласно прогнозам Росстата, с 2011 по 2018 гг. в России ожидается дальнейшее сокращение титульного работоспособного населения

Согласно прогнозам Росстата, с 2011 по 2018 гг. в России ожидается дальнейшее сокращение титульного работоспособного населения (на 11-17 млн человек). Показательно, что легитимная трудовая миграция российских граждан в 2015 году не может рассматриваться как фактор восполнения работоспособного населения иностранными гражданами. За период январь - декабрь 2015 года на работу за границу при содействии организаций, имеющих лицензии на этот вид деятельности, выехало 57 138 человек в возрасте от 16 лет и старше 60 лет. Из них 88% (50 311 человек) - граждане в возрасте до 55 лет.

Российские трудовые мигранты, имеющие высшее с среднее специальное образование, составили 86,5% (49 402 человека). В основном россияне выезжают для осуществления трудовой деятельности за рубежом на срок до 1 года (99%). Род деятельности 94, 3% этой категории граждан Российской Федерации – труд на судах под иностранными флагами, в том числе руководящей работой занято 25,3%, высококвалифицированной специальной деятельностью в области техники и технологии – 36,6.

В России сложилась практика заключения хозяйствующими субъектами центральной европейской части России договоров земельной аренды с соотечественниками, проживающими за рубежом, с иностранными гражданами, по условиям которого арендаторы инвестируют капитал, создают крупные высокотехнологичные агропроизводства и инфраструктуру, обеспечивают сбыт продукции на российском рынке. Однако, не все пребывающие на территории России иностранцы заняты легальной трудовой деятельностью.

По официальным статистическим данным ФМС России за 2014 год, в страну въехало 17 281 971 иностранных граждан. Процесс практически без динамики – лишь на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Не было значительной динамики и в 2015 году (в Российскую Федерацию въехало 17 083 849 иностранных граждан). С января по март 2016 года в Россию въехало 4 166 804 (на 20% меньше по сравнению с АППГ).

Динамика прослеживалась в процессе постановки въехавших иностранцев на миграционный учет - 8 393 655 (48, 6 % от общего числа въехавших на территорию России иностранцев), что на 7,2% больше по сравнению с АППГ. 64 % из въехавших иностранцев (иностранных граждан и лиц без гражданства) осталось на территории России. В 2015 году на миграционный учет было поставлено 46 % от общего числа въехавших на территорию России иностранцев. Тенденция к снижению нелегальной миграции наметилась в 2015 году: 58,2% из въехавших иностранцев (иностранных граждан и лиц без гражданства) осталось на территории Российской Федерации; за 3 месяца 2016 года (с января по март) - 55 % (на 7 % меньше по сравнению с АППГ).

Привлечено к административной ответственности 55,6% от числа иностранцев, находящихся на территории России, 73 % из числа иностранцев, поставленных на миграционный учет (в АППГ – 87,5%). Следует отметить отрицательную динамику численности лиц рассматриваемой категории в 2015 году – 28,3 % из числа иностранцев, поставленных на миграционный учет. Такая тенденция характерна для периода с января по март 2016 года - 23% из числа иностранцев, поставленных на миграционный учет (без существенных изменений по сравнению с АППГ – 21%).

Статистика ФМС России по миграционному учету иностранцев коррелируется с системой штрафных санкций, предусмотренных за нарушения режима проживания на территории страны. Направлено представлений о закрытии въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в 2014 году 644 918 (в АППГ - 459 337), т.е. на 41% больше, в 2015 году – на 24% меньше по сравнению с АППГ, а за январь-март 2016 года этот показатель снизился по сравнению с АППГ на 28%.

Выдворено и депортировано в 2014 году - 139 034 (на 68 % больше по сравнению с АППГ), что составило 0,8% от общего числа въехавших, 1,6% - от числа поставленных на миграционный учет, 1,3% от находящихся на территории страны иностранцев. В 2015 году количество выдворенных и депортированных сократилось на 15,5%, а за январь-март 2016 года на 31% по сравнению с АППГ.

Отметим, что нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента, если такой срок установлен в соответствии с федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. В 2014 году выдано разрешений на работу 1 303 258 иностранцам (практически без динамики по сравнению с АППГ – с разницей в 2%), что составило 15,5% от числа поставленных на миграционный учет, 11,8% - от числа иностранцев, находящихся на территории России, 7,5% – от общего числа въехавших. В 2015 году разрешений на работу выдано на 83 % меньше по сравнению с АППГ, за январь-март 2016 года тенденция осталась устойчивой (наблюдалось снижение на 34 % относительно АППГ). Такая тенденция связана с изменениями в законодательстве, прежде всего с введением патентной системы трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

Оформлено разрешений на работу в 2014 году - 194 925, высококвалифицированным и квалифицированным специалистам (на 24 % больше, чем в АППГ), что составило 15 % от выданных разрешений на работу. В 2015 году этот показатель снизился относительно АППГ на 66 % 15 % (но возрос до 30% в сопоставлении с общим числом выданных разрешений на работу), в январе-марте 2016 года – на 86 % по сравнению с АППГ (число разрешений высококвалифицированным и квалифицированным специалистам составило уже 41% от общего количества выданных разрешений на работу).

Патенты в 2014 году получило 2 386 641 человек (на 55 % превысило число патентов, выданных в АППГ), что составило 13,8 % от общего числа въехавших иностранцев, 28,4 % - от поставленных на миграционный учет иностранцев, 21,6% от числа находящихся в стране иностранцев. В 2015 году патентов было оформлено на 25% меньше по сравнению с АППГ, в январе-марте 2016 года, напротив, на 5% больше относительно АППГ.

Легитимной трудовой деятельностью на территории России в 2014 году было занято 22,5% въехавших иностранцев, 46,3% - от числа поставленных на миграционный учет иностранцев, 35 % - от находящихся на территории России иностранцев. В 2015 году легитимной трудовой деятельностью на территории Российской Федерации было занято 11, 7% въехавших иностранцев, 25,5% - от числа поставленных на миграционный учет иностранцев, 20% пребывающих на территории России иностранцев. За январь –март 2016 года легитимной трудовой деятельностью на территории Российской Федерации было занято 7,6% въехавших иностранцев (в АППГ –6,7%), 13,8% - от числа поставленных на миграционный учет иностранцев (в АППГ – 13,4%), 3,2% пребывающих на территории России иностранцев (в АППГ – 3,2%). В бюджеты Российской Федерации от трудовой деятельности мигрантов в 2015 году было направлено 57 415 810 000 рублей (на 28% больше относительно АППГ). За январь-март 2016 года показатель составил 13 769 179 800 рублей (на 71% выше по сравнению с АППГ).

Авторы: главный научный сотрудник Института проблем эффективного государства и гражданского общества Департамента политологии ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», доктор исторических наук, профессор Галас М.Л.;

декан факультета социологии и политологии ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», кандидат политических наук, доцент Шатилов А.Б.