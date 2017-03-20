В Минобороны РФ опровергли сообщения о создании новой базы в САР

У России нет никаких планов по развертыванию новых военных баз не территории Сирии, сообщили в Миноброны РФ, комментируя информацию, появившуюся в зарубежных СМИ.

В ведомстве пояснили, что в сирийской провинции Алеппо, в районе соприкосновения отрядов курдского ополчения и подконтрольных Турции формирований Сирийской свободной армии у населенного пункта Африн располагается отделение российского Центра примирения враждующих сторон. Согласно российско-турецким договоренностям, оно ведет круглосуточное наблюдение за соблюдением режима прекращения боевых действий, передает ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило о соглашении между российскими военными и курдскими ополченцами о создании новой базы в районе Африна. По его данным, на этой базе якобы будет происходить обучение курдских бойцов.

