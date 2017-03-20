]]> ]]>
Главная В России Новости

В Минобороны РФ опровергли сообщения о создании новой базы в САР

20:44 20.03.2017
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

У России нет никаких планов по развертыванию новых военных баз не территории Сирии, сообщили в Миноброны РФ, комментируя информацию, появившуюся в зарубежных СМИ.

В ведомстве пояснили, что в сирийской провинции Алеппо, в районе соприкосновения отрядов курдского ополчения и подконтрольных Турции формирований Сирийской свободной армии у населенного пункта Африн располагается отделение российского Центра примирения враждующих сторон. Согласно российско-турецким договоренностям, оно ведет круглосуточное наблюдение за соблюдением режима прекращения боевых действий, передает ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило о соглашении между российскими военными и курдскими ополченцами о создании новой базы в районе Африна. По его данным, на этой базе якобы будет происходить обучение курдских бойцов.
 

Темы: Россия, Сирия, Военные конфликты в мире, СМИ в мире, Министерство обороны РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.03.2017, 01:02
Конго

Минобороны РФ опровергли сообщения о создании новой базы в САР
-----------------------------
Это означает что можно стопроцентно утверждать что создаётся не менее двух баз...
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.