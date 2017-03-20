Президент РАН Фортов снял свою кандидатуру с выборов главы академии

Все кандидаты на пост главы РАН, включая действующего президента академии Владимира Фортова, сняли свои кандидатуры с выборов. Об этом объявил главный ученый секретарь РАН Михаил Пальцев, передает "Интерфакс".

На пост президента баллотировались трое академиков. Кроме Фортова, свои кандидатуры выставляли председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, специалист по лазерной физике, директор Института проблем лазерных и информационных технологий академик Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии им. Энгельгардта академик Александр Макаров.

Очередные выборы главы РАН, назначенные на 22 марта, таким образом не состоятся. По словам Фортова, сообщает РИА Новости, для того, чтобы доработать устав академии для проведения новых выборов, потребуется около полугода.

17 марта несколько академиков РАН сообщили, что выборы президента будет перенесены с 22 марта на полгода. Фортов, сообщал тогда ТАСС академик Владимир Захаров, намерен выставить свою кандидатуру на выборах осенью 2017 года. Официальные представители руководства РАН тогда перенос выборов не подтвердили.

Журналистка ОТР Ольга Орлова сообщила у себя в фейсбуке, что Фортов написал или в ближайшее время напишет заявление об отставке. Эта информация не подтвердилась. «МК», в свою очередь, сообщал со ссылкой на источники, что Фортов в последнее время несколько раз беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь, по их данным, шла о поправках в выборный устав РАН.

Владимир Фортов занимает пост президента Российской академии наук (РАН) с 2013 года. По уставу академии, президент избирается сроком на пять лет. Один и тот же человек не может занимать пост главы РАН более двух сроков подряд.

Полномочия Фортова на посту президента РАН истекают 27 марта. До проведения выборов обязанности президента РАН будет исполнять один из вице-президентов. Предполагается, что и. о. президента РАН станет вице-президент Валерий Козлов.