Градозащитник обвинил Полтавченко в отсутствии воли и понимания

Пассивность губернатора, по мнению эксперта, привела к потере городом уникальных архитектурных объектов

18 марта активисты провели в Санкт-Петербурге «Марш в защиту города». Собравшиеся выступали против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, против застройки защитной зоны Пулковской обсерватории и в целом против недальновидной политики губернатора Георгия Полтавченко.

Передача Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви – одна из наиболее громких тем, обсуждаемых в Санкт-Петербурге в 2017 году. Авторитетный градозащитник, член совета по сохранению культурного наследия при администрации города и министерстве культуры РФ Михаил Мильчик в интервью порталу «Санкт-Петербург.ру» отметил, что Полтавченко, распорядившись судьбой собора, сделал поспешное и необдуманное решение.

Как выяснилось, официальная заявка на передачу культового сооружения в администрацию Санкт-Петербурга не поступала, но губернатор решение об этом уже принял. Среди негативных последствий – не только потеря городом одного из известнейших музеев и растущее недовольство жителей, но и чисто материальный аспект: по предварительным подсчетам, для вывоза из собора экспонатов потребуется 139 млн руб.

Что касается потери музея, Мильчик привел примеры случаев, когда передача объекта РПЦ неблагоприятно сказалась на его состоянии: «У нас уже есть яркий отрицательный опыт таких мероприятий – в ведение РПЦ после реставрации был передан Троицкий собор. Там есть образцы очень интересной живописи, она уже частично закопчена. Соловецкий музей-заповедник теперь возглавляет наместник монастыря. В результате уже много лет свернута вся экспозиция музея».

Впрочем, градозащитник ставит в вину Полтавченко не только передачу Исаакиевского собора. Мильчик обеспокоен разрушением архитектурного ансамбля Северной столицы.

«Петербург в архитектурном плане – уникальный мегаполис. Не потому, что здесь шедевр на шедевре. Именно шедевров архитектуры в городе не так уж много. Прелесть в его цельности», – отметил он.

При этом уникальный ансамбль разрушается. На Московском проспекте появилось несколько несоразмерно высоких построек, не вписывающихся в стиль советской архитектуры. И процесс точечной застройки будет продолжаться, считает Мильчик.

В числе безвозвратно утраченных объектов он назвал дом Рогова постройки 19 века в Щербаковском переулке, который был снесен 26 августа собственником здания ООО «Вектор». Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга предписал компании восстановить строение, но это будет лишь копия.

При попустительстве губернатора были разрушены многочисленные шедевры деревянной архитектуры. В число охраняемых вошли примерно 25 деревянных домов, и все они находятся в аварийном состоянии. Члены Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга в течение четырех лет предлагают Полтавченко создать целевую программу по реанимации деревянных зданий.

«Однако по реакции Георгия Сергеевича я понял, что никаких мер не последует. В данном вопросе нужна и воля, и понимание невозвратности потерь», – подчеркнул эксперт.

И даже несмотря на то, что при Полтавченко был принят закон об охране исторических зданий, который подразумевает сохранение старых построек без статуса памятника, в нормативном акте все равно оставлена лазейка: сносить их можно в случае «непреодолимой аварийности».

«В защите архитектурного наследия он (Полтавченко) не играет активной роли, это факт», – резюмировал Мильчик.

