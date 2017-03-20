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Европейских депутатов не испугали угрозы санкциями со стороны Киева

00:25 20.03.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Европейских политиков не страшат угрозы украинских властей о санкциях за посещение Крыма.

В частности, депутат парламента Чехии Ярослав Голик заявил ТАСС, что ожидал такой реакции со стороны Киева. «Я уже готов стать персоной нон грата на Украине», - сказал он.

Чешский парламентарий добавил, что успел пообщаться с крымчанами и расспросить их о том, как им живется в составе РФ. «Нам гораздо лучше, мы счастливее», - процитировал их ответы Голик.

Представитель сербского парламента Милован Бойич отметил, что санкции Киева его не пугают. «Я горжусь этим, не боюсь, да и в Киев не собирался», - рассказал он агентству.

Британский политик Найджел Суссман, в свою очередь, отметил, что угрозы украинских властей показывают их истинную сущность. Он также отметил, что узнать правду о том, как живет Крым, можно лишь посетив его.

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов предположил, что Киев своими угрозами отвратит от себя всех иностранцев. «У них скоро депутаты парламентов всех стран и вовсе все иностранные граждане станут невъездными в Украину. Видимо, это то, чего они добиваются», - сказал он РИА Новости.

Депутаты Европарламента, политики из стран ЕС, Бразилии и Киргизии прибыли 19 марта в Крым с трехдневным визитом. Они примут участие в международной конференции «100-летие революции в России и современный социализм». В связи с этим СНБО поручил Службе безопасности Украины подготовить список политиков, прибывших на полуостров, для введения в отношении них санкций.
 

Темы: Россия, Украина, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Европарламент, Европейский союз (ЕС), Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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20.03.2017, 01:45
а они из каких сект ?может ЛГБТ?

Днём в Ялте все желающие отпраздновать захват Крыма поместились в один ряд вдоль ограждения возле сцены. Судя по флагам, присутствовали члены сект НОД, КПРФ и ЛДПР — всего человек 50
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