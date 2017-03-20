Бывшего губернатора Челябинской области обвинили во взяточничестве

Экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу заочно предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и в подстрекательстве к клевете (ч.4 ст.33, ч.2 ст.128.1 УК РФ).

По версии следствия, бывший губернатор систематически получал взятки от главы минздрава региона Виталия Тесленко, Общая их сумма составила 26 миллионов рублей, рассказала «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кроме того, он совершил подстрекательство своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности главы Челябинского областного суда.

Юревича дважды вызывали на допросы к следователю, но он не явился, письменно сообщив, что находится в Израиле. Собеседница агентства добавила, что по месту регистрации бывшего чиновника направлена третья повестка. В случае его неявки, он будет объявлен в розыск.

Ранее адвокат бывшего губернатора сообщил СМИ, что Юревич проходит лечение в Израиле. Обвинения в свой адрес он не признает.

