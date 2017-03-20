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Бывшего губернатора Челябинской области обвинили во взяточничестве

19:44 20.03.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу заочно предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и в подстрекательстве к клевете (ч.4 ст.33, ч.2 ст.128.1 УК РФ).

По версии следствия, бывший губернатор систематически получал взятки от главы минздрава региона Виталия Тесленко, Общая их сумма составила 26 миллионов рублей, рассказала «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кроме того, он совершил подстрекательство своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности главы Челябинского областного суда.

Юревича дважды вызывали на допросы к следователю, но он не явился, письменно сообщив, что находится в Израиле. Собеседница агентства добавила, что по месту регистрации бывшего чиновника направлена третья повестка. В случае его неявки, он будет объявлен в розыск.

Ранее адвокат бывшего губернатора сообщил СМИ, что Юревич проходит лечение в Израиле. Обвинения в свой адрес он не признает.
 

Темы: Россия, Челябинская область, Взятки и взяточники в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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21.03.2017, 05:21
Гость: A D

Какой же это губернатор, если не берет?
21.03.2017, 00:04
Гость: За равные права

Почему бизнесмену можно много деньги, а губернатору нельзя? Это дискриминация.
20.03.2017, 22:11
Гость: твёрдая уверенность

у всего населения что кто выше начальника жека все взяточники и казнокрады,неговоря о губернаторах и мэрах ну а выше одна халатность!!
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