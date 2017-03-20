Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты (ОП) России. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Предложить членам Общественной палаты России, утвержденным настоящим указом, совместно с членами ОП России, делегированными от общественных палат субъектов России, приступить к формированию ОП России в полном составе», — говорится в документе.

В состав вошли 40 человек, среди которых шахматист Сергей Карякин, глава Федерации еврейских общин России Александр Борода, гендиректор АНО «Русская гуманитарная миссия» Евгений Примаков, режиссер Владимир Хотиненко, певица Диана Гурцкая, кардиохирург Лео Бокерия, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, ректор РГСУ Наталья Починок и другие деятели культуры, науки, спорта, религии и представители бизнеса.

Согласно Конституции России, Общественная палата должна контролировать органы власти разных уровней, защищать права россиян и некоммерческих организаций.