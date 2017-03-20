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Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты

11:28 20.03.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты (ОП) России. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Предложить членам Общественной палаты России, утвержденным настоящим указом, совместно с членами ОП России, делегированными от общественных палат субъектов России, приступить к формированию ОП России в полном составе», — говорится в документе.

В состав вошли 40 человек, среди которых шахматист Сергей Карякин, глава Федерации еврейских общин России Александр Борода, гендиректор АНО «Русская гуманитарная миссия» Евгений Примаков, режиссер Владимир Хотиненко, певица Диана Гурцкая, кардиохирург Лео Бокерия, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, ректор РГСУ Наталья Починок и другие деятели культуры, науки, спорта, религии и представители бизнеса.

Согласно Конституции России, Общественная палата должна контролировать органы власти разных уровней, защищать права россиян и некоммерческих организаций.

Темы: Россия, Общественно-политическая жизнь в России, Общественная палата РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.03.2017, 20:20
ага

что-то маловато сорок душ. Нужно человек 400. Вот тогда будет палата и "Спец надзор" над "спец контролем". И как у этих деятелей хватает на все и времени и средств. Главное прославится, а потом ты уже во всех сферах дока.
20.03.2017, 20:04
гость

Не было ни одного русского царя (царицы) или президента России, кто был бы более прозорливым государственным деятелем, более мудрым стратегом, более расчетливым коммерсантом, более хитрым переговорщиком, более великим политиком, более способным, ловким, современным и смелым человеком, чем Путин.
20.03.2017, 19:37
P.S. ( шесть часов спустя )

На КМ прошла информация о том, что в США установят памятник советским летчикам. Что я говорил ? Вслед за памятником будет соглашение и с США о выплате пенсий гражданам США еврейской национальности выехавшим на ПМЖ из СССР. Ну как же, израильтянам Россия стала платить, а чем хуже американцы ?
Своих только мордой по столу......
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