Жителя Петербурга осудили за миллионный долг по алиментам

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил жителя города к исправительным работам за неуплату задолженности по алиментам в размере 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте городского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В ведомстве пояснили, что петербуржец является отцом трех несовершеннолетних детей. В настоящее время он лишен родительских прав, но это не освобождает его от обязанностей по их содержанию. Мужчина должен ежемесячно выплачивать детям половину своего заработка до наступления совершеннолетия. Пренебрежение им этой обязанностью привело к росту долга по алиментам свыше миллиона рублей.

Пристав-исполнитель лишил петербуржца возможности выезжать за пределы России и временно ограничил в праве водить автомобиль. Кроме того, должника арестовывали на 15 суток. Однако все эти меры «не всколыхнули отцовские чувства», отметили в ФССП.

В итоге было возбуждено уголовное дело. Судья приговорил должника к четырем месяцам исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка в доход государства.

Когда и по какой причине мужчина был лишен родительских прав, а также в течение которого времени не платил алименты, не уточняется.

