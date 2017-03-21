Вадим Суходольский: Полтавченко- консервативный чиновник, мешающий развитию Петербурга

О закулисье политической арены Петербурга и об отношении городских политиков к фигуре губернатора, о сложностях в организации протестов и о религиозности Георгия Полтавченко рассказал один из организаторов марша в защиту Петербурга Вадим Суходольский

Петербургскую общественность уже почти два месяца лихорадит от недовольства. Не просто поводов, но действительно весомых причин хватает: передача Исаакиевского собора в собственность Русской православной церкви, слияние Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки, застройка Пулковской обсерватории, внесение спорных изменений в генеральный план города и другие события.

Это недовольство 18 марта вылилось в масштабный марш в защиту Петербурга, в котором приняло участие около десяти тысяч человек. Неравнодушные петербуржцы не просто протестовали против изменений, но и выразили свое негодование относительно позиции городских властей. Уже не первый месяц звучат лозунги об отставке губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

О напряженной обстановке и роли губернатора в происходящих событиях мы поговорили с одним из организаторов марша в защиту Петербурга Вадимом Суходольским.

- Вы можете назвать Георгия Сергеевича сильной политической фигурой, которая сегодня имеет реальный вес? Охарактеризуйте Полтавченко как политика.

- Георгий Сергеевич - это пример человека, занимающего политическую должность, но не являющегося политиком. Конечно, политический вес в городе у него имеется, но этот вес ему дала должность. Уверен, когда Полтавченко уйдет в отставку с поста губернатора, о нем перестанут говорить как о политике. Георгий Полтавченко тяготится политикой, это явно не его любимая сфера. Оттого и редки его появления на публике, появления перед телекамерами. Ему комфортнее принимать решения молча, в тиши кабинетов.

- Насколько Полтавченко отвечает чаяниям петербуржцев, их ожиданиям и запросам?

- В 2013-м году я с товарищами проводил опрос на улицах Петербурга на предмет узнаваемости Полтавченко. Показывая фотографии Георгия Сергеевича петербуржцам, мы увидели, что узнать его в лицо смогли лишь 50% опрошенных. Отвечает ли этот человек чаяниям людей, если они его даже в лицо не узнают? Людям на этом посту нужен человек, решающий их проблемы, а не неприметный чиновник, молча занимающий кабинет градоначальника.

За годы работы у Полтавченко накопился груз ошибок и просчетов, явно разозливших горожан. Коррупция при строительстве «Зенит-арены», необоснованный рост тарифов на проезд в городском транспорте - с 2017 года сразу на десять рублей, и вот сейчас передача Исаакиевского собора РПЦ, а значит, ликвидация одного из главных музеев города. Таково сегодня наследие Полтавченко для Петербурга.

- Во всех обозначенных вами случаях, плюс в спорных ситуациях вроде застройки Пулковской обсерватории или установки доски Маннергейму губернатор принял решения, возмутившие общественность. Чем объясняется, что Полтавченко принимает решения, непопулярные у петербуржцев?

- Я думаю, что сам Полтавченко не хотел бы принимать вообще никаких решений, и тут уместно выражение: «Короля делает свита». Вокруг Полтавченко много разных групп интересов, которые, возможно, и навязывают ему те или иные решения. Он человек зависимый от своего окружения, а не тот, кто окружению навязывает свою волю. А когда эти навязанные решения встречают сопротивление горожан, то Полтавченко перестает их комментировать, по сути, прячется от критики.

- Смольный ставит какие-то преграды в реализации таких демократических инструментов, как митинги, шествия, собрания?

- Я с 2012 года являюсь заявителем десятков разных публичных акций, митингов и шествий оппозиционных сил. И могу сказать, что препятствия со стороны Смольного есть. Согласовать даже небольшой митинг стало гораздо сложнее. На заявки горожан чиновники отвечают отказом, иногда под самыми странными предлогами. Конечно, когда идет общественное давление и митинг требуют согласовать, например, депутаты Заксобрания, ситуация меняется.

Я являлся одним из заявителей «Марша в защиту Петербурга» 18 марта. Чтобы согласовать его, пришлось даже направлять представителям власти письма известных деятелей культуры, таких, как Олег Басилашвили, Даниил Гранин, Иван Краско и других. Только тогда чиновники пошли нам навстречу. Это странно, потому что мы всегда готовы к диалогу с чиновниками по согласованию массовых акций.

- Что вам известно о религиозности губернатора и его связях с церковными кругами?

- Не секрет, что Георгий Сергеевич человек религиозный, например, регулярно ездит в Афонский монастырь. Религия - личное дело каждого, и никто не против его религиозных чувств. Проблемы возникают тогда, когда губернатор перестает видеть границу между своей верой и светской властью, которую он представляет. Передача Исаакиевского собора тому пример. Желая пойти навстречу РПЦ и Патриарху Кириллу, губернатор спровоцировал в городе массовые протесты. А все потому, что поставил интересы церкви выше интересов светского общества.

- Обладая определенной информацией из политических кулуаров, расскажите, что и почему происходит с передачей Исаакиевского собора?

- Когда стало понятно, что идея передать Исаакиевский собор в городе крайне непопулярна, от этого решения многие стали открещиваться. Первым это сделал Кремль, запустив информацию, что Полтавченко не согласовал с Путиным смену статуса Исаакия. К тому же протесты в городе нарастают. А чем больше протесты, тем меньше людей хотят себя ассоциировать с непопулярным решением. Чиновники и в Кремле, и в Смольном внимательно следят за протестами на улицах Петербурга. Характерно, что и сам Полтавченко перестал что-либо говорить о вопросе Исаакия.

- Какие важные решения не принял действующий градоначальник?

- Складывается впечатление, что он и неважные решения редко принимает. Одна из наиболее регулярных новостей в СМИ Петербурга о том, что губернатор ушел в отпуск. Думаю, что мы слышим об этом как минимум каждые три месяца. Я считаю, что это один из способов бегства от принятия решений и от ответственности за эти решения, ответственности, которой он тяготится.

- Некоторые из возмутивших городскую общественность событий напрямую с деятельностью губернатора не связаны. Например, застройка Пулковской обсерватории или постройка ВСД под окнами ЖК «Ладожский парк». Как лицо ответственное за город должен ли был Полтавченко сделать что-либо?

- Губернатор города - первое лицо исполнительной власти и человек, на мнение которого ориентируются многие. От губернатора мы ждем, что он будет защищать интересы Петербурга. А в итоге губернатор Полтавченко становится таким «Молчалиным», то есть самоустраняется от высказываний по острым темам. Если бы Полтавченко занимал активную позицию и поддерживал жителей, высказался бы, например, против застройки вокруг Пулковской обсерватории, то проблема решилась бы гораздо быстрей.

- Как вам кажется, насколько активно губернатор участвует в деятельности комитетов Смольного?

- Учитывая, что даже полноценные открытые заседания правительства города при Георгии Полтавченко могут проводиться с частотой один раз в месяц и реже, сложно говорить, что работа отдельных комитетов его серьезно беспокоит.

- Как в политической среде относятся к Георгию Сергеевичу?

- Не знаю, есть ли у Георгия Полтавченко искренние сторонники. Оппозиционные политики критикуют его за бездействие при возникновении проблем в городе. Что касается «Единой России», то и ее городское отделение нередко не соглашается со Смольным, играя в свою игру.

- Как вам кажется, Полтавченко достаточно прогрессивный политик, чтобы возглавлять Петербург - город, который нередко задает тренды и служит примером для всех остальных?

- Георгий Полтавченко как раз является противоположностью слову «прогрессивный политик». Это консервативный чиновник, мешающий развитию Петербурга. Лично я считаю, что городу нужен другой губернатор, и я подписал петицию об отставке Полтавченко и новых выборах главы города.

- Нарисуйте образ идеального губернатора.

- Это активный человек, проводящий реформы, меняющие жизнь в Петербурге или другом регионе к лучшему. Губернатор, про которого скажут: «За время его работы были построены крупные объекты и без явной коррупции, повысилось благосостояние жителей города». Идеальный губернатор — это человек, который не будет прятаться за стенами Смольного, а будет в диалоге с депутатами и представителями общественности, будет в диалоге и с политической оппозицией.