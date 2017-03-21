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Минобороны попросило Путина разрешить списывать вооружение «Ростеху»

11:23 21.03.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министр обороны Сергей Шойгу и глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросили президента России Владимира Путина передать «Ростеху» эксклюзивное право на списанное вооружение, военную и специальную технику (ВВСТ) и иное имущество, в том числе металлолом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма Шойгу и Чемезова, адресованное президенту, которое оказалось в распоряжении издания.

Чемезов и Шойгу предлагают передавать «Ростеху» списанное военное имущество, запрещенные к свободной продаже вооружение и военную технику, по остаточной балансовой стоимости, а металлолом по рыночной. Авторы письма попросили передать «дочке» «Ростеха» компании «Национальный экологический оператор» (НЭО) право на приобретение, утилизацию и использование списанного военного имущества.

​Авторы письма президенту утверждают, что это позволит уменьшить бюджетные затраты на содержание и хранение лома, а также обеспечить экологическую безопасность при ликвидации образцов военных вооружений и прочей техники, которая «не имеет применения в Минобороны», потому что средств федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011–2015 годы и на период до 2020 года» на это не хватает, говорится в письме.

При этом Чемезов и Шойгу уже подписали соглашение о взаимодействии по комплексной утилизации ВВСТ, позволяющее «без привлечения бюджетных средств освободить места для хранения лома силами различных отраслей промышленности, включая ОПК», отмечает «Коммерсантъ».

Собеседник издания в ​ руководстве Минобороны думает, что таким образом ведомство сможет «расстаться почти с 270 тыс. тонн металлолома», который сейчас числится на балансе ведомства, «без катастрофической бюрократии».

Ранее Шойгу говорил, что для сдачи техники необходимо провести отдельный конкурс для каждой единицы, отмечает газета.

Если такое разрешение будет дано, то НЭО сможет приобретать у военных лом без торгов, а затем сбывать на площадке «Ростеха», поясняет «Коммерсантъ».

Минобороны, таким образом, сэкономит на утилизации, но потеряет доход от продажи лома на электронных аукционах, объем которого в 2016–2017 годах составил 3,5 млрд руб.

В «Ростехе» факт отправки письма «Коммерсанту» подтвердили, но комментировать содержание не стали.​

Темы: Россия, Вооружения в России, Министерство обороны РФ, Ростехнологии
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Комментарии читателей
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21.03.2017, 18:06
Вы не правы

основной инструмент воздействия на Россию со стороны Запада как раз то сталь и просто прокат, который РФ поставляет в США в глобальных масштабах, потому что российская сталь самая лучшая в мире, не пропали усилия умельцев "хотевших" воспроизвести тайну булата в госмасштабе. Россия по технологии материалов до сих пор впереди планеты всей, жаль что это всё продаётся, а в замен одни пинки и кидалово.
21.03.2017, 18:02
Фекла

Он не спец, он не русский.
21.03.2017, 18:01
Игорь

Интересно, а кто это говорит? Кто такой Шойгу знаю, даже хорошо знаю. А вот кто такой Вега? Что он из себя представляет? Чем он занимается? Есть что ответить или опять многобуквбудет?
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