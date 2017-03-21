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Главу предприятия при ФСО задержали по делу о стройке в резиденции Путина

15:59 21.03.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Руководителя предприятия «Атэкс», подведомственного Федеральной службе охраны, задержан по делу о стройке в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве. Об этом сообщают «Фонтанка» и РБК со ссылкой на источники.

По данным РБК, Андрея Каминова задержали на основании показания бизнесмена Сергея Михальченко, арестованного в марте 2016 года. Дело о хищении денег при строительстве дома приемов в официальной резиденции президента России ведет тот же следователь, что и дело Михальченко.

The New Times писал, что на работу во ФГУП Каминова устроил Михальченко — его крестный отец. У самого Михальченко были связи в ФСО.

Агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных орагнах, что вместе с Каминовым задержан гендиректор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер. Их подозревают в хищении более 5,5 миллиардов рублей.

ФГУП «Атэкс» — крупнейший подрядчик Федеральной службы охраны на Кавказе. Как отмечает РБК, предприятие строило там дачу, физкультурный комплекс, реконструировало главный дом в «Бочаровом ручье» и занималось другими проектами. Общая сумма тендеров составила 9,3 миллиарда рублей.

Темы: Россия, Расследования в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.03.2017, 18:51
Гость: A D

Ну если у него из прихожей воруют, то что за страну говорить.
21.03.2017, 18:32
Гость: Отец

Каков Поп-такой у него и приход!
А нынешний Поп как известно, пришел к нам с уголовным делом- № 144128- за плечами. Закрытие этого уголовного дела-сделала стойкую прививку нынешней системе власти, от её борьбы с коррупцией. Отсюда, от этого иммунитета- на борьбу и пошло крылатое выражение нынешнего Попа-у нас ныне не 37 год.
Ныне видимо, уголовное дело по коррупции-непременное условие для получения шанса на избрание в Президенты.
В этом случае, согласно сложившейся практике правоохранительная система закрывает уголовное дело бывшего кандидата-в связи с его избранием в президенты и тот- становится как бы обязанной этой системе.
Похоже ныне у Навального, есть все шансы повторить этот пройденный путь нынешнего Попа.
А Навальный устроит всех От задрипанного олигарха, до прокурора , который поставит свою подпись на Постановлении о закрытии его уголовного дела. Устроит он и ВЦИК.
А народ? А кто же и когда его о чем-то спрашивал?
Без его спросу расстреляли Советскую власть, без его спросу разворовали его общенародную собственность. Никогда не спросили, какого он кандидата себе в президенты хочет.
Лично я хочу такого Президента, который бы мне вернул украденные у меня социальные завоевания моих предков, вернул бы государству и народу украденную у них общенародную собственность. Сказал бы, что ему для этого нужен всего лишь нужен новый 37 год- я бы приветствовал избрание такого кандидата в Президенты.
21.03.2017, 17:36
Гость: В2831

Товарищ Сталин со своей "ближней дачей" и еще несколькими дачами в Абхазии отдыхает. Они все вместе в сотни раз дешевле и в тысячи раз скромнее и меньше только одной этой резиденции в Ново-Огарево. Поскромнее надо быть, однако, господин президент.
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