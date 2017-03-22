Россияне стали реже отказывать себе в развлечениях

В 2016 году число россиян, проводящих досуг вне дома, выросло по сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в отчете исследовательской компании Nielsen. Исследование было проведено в декабре 2016 года и базировалось на онлайн-опросе 1 тыс. респондентов в городах России с населением более 1 млн человек.

Количество россиян, которые ходили в кино хотя бы раз в месяц, выросло на 6 п.п. по отношению к 2015 году, до 57%. На 2 п.п., до 15%, увеличилось число тех, кто посещал музеи и выставки; на 1 п.п. выросла аудитория театров и аттракционов — до 18 и 16% соответственно.

В 2015 году динамика была противоположной — 56% россиян сокращали траты на досуг и развлечения, аргументируя это нехваткой денег и выросшими ценами. Стоимость билетов удерживала от походов в кинотеатры 30% россиян, не позволяла смотреть спектакли — 28%, а ходить на выставки — 18%, сообщал Nielsen.

​В целом в России по-прежнему налицо тенденция на сокращение расходов на развлечения, отмечает руководитель направления оценки эффективности продаж и маркетинговых коммуникаций Nielsen Россия Марина Ерскова. Однако, почувствовав некоторое улучшение экономической ситуации в стране, любители проводить время вне дома стали делать свой досуг более разнообразным, уточняет она. О том, что 27% зрителей в России стали ходить в кино чаще, сообщал ранее ВЦИОМ.

Рост киноаудитории подтверждают опрошенные РБК эксперты. Россияне привыкают к кризису, а цены на билеты заметно снизились в 2016 году, поясняет гендиректор исследовательской компании «Невафильм Research» Олег Березин. При этом кино остается одним из самых недорогих способов проведения досуга, добавляет он.

Сказался также выход в прокат фильмов, ориентированных на широкую семейную аудиторию: «Зверополис», «Дэдпул» и «Викинг», — перечисляет президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова. Однако, по ее словам, ситуацию сложно назвать стабильно позитивной: прокат «все еще очень рваный», и часто проекты, на которые рынок делает ставку, не оправдывают ожиданий.

Оживление ощутил и рынок общепита. Около 56% опрошенных посещали кафе хотя бы раз в месяц, это на 3 п.п. больше, чем в 2015 году. Настолько же выросла и аудитория закусочных и пабов — 34 и 24% россиян заглядывали в них, свидетельствуют данные Nielsen.

Посетители ресторанов также расширили свой ассортимент. Если в 2015 году доля тех, кто позволял себе десерт, упала по сравнению с 2014 годом в полтора раза, то в 2016 году, напротив, выросла на 18 п.п. и достигла 38% от числа посетителей в ресторанах смешанной кухни. На 5 п.п. увеличилось количество тех, кто заказывал основные блюда — до 77%, на 6 п.п. — салаты и закуски (61%).

Общее количество гостей в 2016 году выросло на 15%, а средний чек — примерно на 10%, оценивает основательница сети ресторанов «Простые вещи New Vintage» Ирина Ходзинская. При этом, по ее словам, количество постоянных гостей увеличилось на 10% «и это та целевая аудитория, которая посещает рестораны не реже чем два-три раза в неделю».

На 4 п.п., до 48%, уменьшилась доля работающих россиян, которые предпочитают носить обеды в офис из дома, следует из опроса Nielsen. Российские работники стали чаще ходить на обед в ближайшее кафе или рестораны: в 2016 году их стало 26%, при том что в 2015 так поступал 21%.

Эти данные, впрочем, идут вразрез с исследованием NPD, согласно которому россияне стали реже обедать в ресторанах: заказы бизнес-ланчей в российских ресторанах по итогам 2016 года сократились на 48% по сравнению с 2015-м, а общее число визитов в дневное время — на 23%.

Эксперты предлагают объяснение этим противоречиям. На ресторанном рынке, особенно в московском регионе, действительно заметно оживление, и оно связано с так называемым отложенным спросом, говорит исполнительный директор консалтинговой компании Restcon Андрей Петраков. Россияне экономили в течение нескольких лет и наконец начали позволять себе больше, поясняет он. При этом их реальные доходы не выросли, так что фактор можно считать психологическим. Если к концу 2017 года реальное финансовое положение россиян не улучшится, нынешние признаки оживления рынка сойдут на нет, считает Петраков.

В​ январе 2017 года Росстат впервые с 2014-го зафиксировал рост реальных доходов россиян: в​ годовом исчислении они выросли на 8,1%. Однако в феврале вновь снизились на 4,1% год к году.