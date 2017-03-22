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Депутат от КПРФ попросил СК проверить «империю Медведева»

10:43 22.03.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку сообщений о коррупционной деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщается в Твиттере депутата.

Обращение подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Копии направлены директору ФСБ, министру внутренних дел и генеральному прокурору РФ.

В тексте отмечается, что с информацией о возможной коррупционной деятельности главы правительство ознакомились «9-10 процентов граждан», а реакции на эти сообщения от российских властей не последовало.

О «тайной империи» Дмитрия Медведева 2 марта сообщил Фонд борьбы с коррупцией. В ходе расследования ФБК у однокурсников премьер-министра обнаружились поместья и яхты, которыми пользуется Медведев. Ни сам премьер, ни его представитель расследование не прокомментировали.

Темы: Партия КПРФ, Алексей Навальный, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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22.03.2017, 23:04
" Инкубатор имени Б.Н.Ельцина "

Я тебе объясню , раз ты арифметику не освоил. Зарплата депутата 450.000 рублей. За два месяца 900.000 рублей. За три месяца... это будет... Ну напрягай половину своей извилины, сколько будет за три месяца ? Вот ответь лучше где вас таких берут, в каком инкубаторе выводят ?
22.03.2017, 22:58
По качану

В какое " свое время " ? Думай, что мелешь.
- Вороненкова проверял СК , есть возбужденное уголовное дело , а по факту потери связи с партией он немедленно исключен.
- Где возбужденное дело в отношении заболевшего гриппом и партийная оценка партией ЕР ?
А ты то , что разволновался ? У тебя тоже есть, что проверить ?
22.03.2017, 22:16
ЕР "своих" не проверяет?

А почему Единая Россия не расследует разоблачение Навального против Медведева?
Что же, у них не нашлось НИ ОДНОГО честного и принципиального депутата?
И они ещё рассуждают о БЛАГЕ РОССИИ?
/
Наверное, прав был Жириновский, когда произнёс с трибуны Госдумы обвинительные слова в адрес ЕР!Жаль только, что его угрозы "всех расстрелять" носили, как всегда, шутовской характер! )))))
Ведь, он, в отличие от Рашкина, даже не заикнулся о том, чтобы проверить фильм- расследование Навального на правдивость!
Какой позор для нашей Власти!
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