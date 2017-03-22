Депутат от КПРФ попросил СК проверить «империю Медведева»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку сообщений о коррупционной деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщается в Твиттере депутата.

Обращение подано на имя главы СК Александра Бастрыкина. Копии направлены директору ФСБ, министру внутренних дел и генеральному прокурору РФ.

В тексте отмечается, что с информацией о возможной коррупционной деятельности главы правительство ознакомились «9-10 процентов граждан», а реакции на эти сообщения от российских властей не последовало.

О «тайной империи» Дмитрия Медведева 2 марта сообщил Фонд борьбы с коррупцией. В ходе расследования ФБК у однокурсников премьер-министра обнаружились поместья и яхты, которыми пользуется Медведев. Ни сам премьер, ни его представитель расследование не прокомментировали.